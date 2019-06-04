Потребительский шок: Почему россияне не замечают рост зарплат

Эксперты Росстата назвали список отраслей, в которых работники получают самые высокие зарплаты, и заявили, что выплаты в среднем по стране выросли, сообщают «Известия». Однако жители России этого не замечают, поскольку их благосостояние остаётся на прежнем уровне.

По данным Росстата, самые большие зарплаты в стране получают работники нефте— и газодобывающих компаний, поскольку их труд оценивается в 793 рубля в час. В среднем они получают до 130 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказались сотрудники табачных компаний, которые зарабатывают 739 рублей в час (до 121 тысячи рублей в месяц), на третьем — работники предприятий по производству кокса и нефтепродуктов: час их работы стоит 735 рублей, что приносит им около 120 тысяч рублей в месяц.

«Хороший рост показали зарплаты в тех сферах, в которых они ранее держались на низком уровне. Так, например, увеличение доходов в сфере рыболовства объясняется большим объемом вылова водных ресурсов и, как следствие, увеличением оборотов предприятий отрасли», — заявила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Наталья Залюбовская.

Эксперт также подчеркнула, что в России последовательно повышается средняя почасовая стоимость труда: к примеру, в 2018 году она составила 332 рубля, что на 11% больше, чем фиксировалось годом ранее.

Однако рядовые жители страны заявляют о том, что официальная статистика идёт вразрез с реальным положением дел. 18% россиян, опрошенных сотрудниками Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС , заявили, что их зарплата снизилась, сообщают «Известия».

«Данные о снижении зарплат специалисты получили, опросив 1,6 тыс. работающих россиян из всех типов поселений и массовых социально-демографических групп», — заявил старший научный сотрудник института Дмитрий Логинов.

Ранее о ежегодном сокращении доходов жителей России заявили эксперты Высшей школы экономики . По данным принадлежащего Григорий Берёзкину издания РБК, аналитики пришли к выводу, что реальные располагаемые денежные доходы россиян, с 2013 года упавшие на 8,3 процента, продолжат падение и в 2019 году.

Примечательно, что сами эксперты Росстата по результатам проведённого ранее исследования выяснили, что у почти половины (48,2%) российских семей денег хватает только на траты первой необходимости: продукты питания, предметы обихода, обувь, одежду. На более дорогие покупки, например, бытовую технику или мебель, жители страны вынуждены брать кредиты. При этом любая незапланированная трата заставляет российские семьи пересматривать семейный бюджет.

«Даже небольшой потребительский шок — например, пришел в негодность телевизор, стиральная машина или задержали зарплату — вынуждает людей экономить еще сильнее», — заявил Дмитрий Логинов.

При этом отмечалось, что у 15% респондентов средств хватает только на еду. У этой категории населения нет возможности не только приобрести одежду, но и оплатить коммунальные счета.