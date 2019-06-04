Россияне снизили недельные траты

С 27 мая по 2 июня повседневные расходы россиян сократились на 1,5 процента по сравнению с неделей ранее и составили почти 4,2 тысячи рублей, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года траты сократились на 0,5 процента. Средний чек при этом снизился за неделю всего на один рубль или 0,1 процента. Отмечается, что сокращение расходов типично для последней недели месяца, когда потребители ждут зарплаты.

Каждая покупка обходилась на этой неделе в среднем в 526 рублей. За год средний чек сократился на 2,6 процента. По сравнению с 2012 годом он, напротив, поднялся на 64 процента.

В апреле стало известно, что за последние полгода около 40 процентов россиян стали больше экономить на еде и непродовольственных товарах. Как показал опрос, только около двух процента признались, что за период с ноября 2018 года по март 2019-го ослабили режим экономии. Порядка половины респондентов не изменили траты на продукты питания и непродовольственные товары.