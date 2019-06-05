Налог для самозанятых таксистов станет меньше в Подмосковье

С 1 января этого года в четырех субъектах Российской Федерации, в том числе Московской области, начался эксперимент по применению нового режима "Налог на профессиональный доход". Так, индивидуальные предприниматели могут платить за деятельность меньше, сообщает телеканал "360".

Новый режим подразумевает налог на профессиональную деятельность. Его минимальная ставка — четыре процента для физлиц, шесть — для индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

Если у водителя такси отсутствуют заказы, налог не оплачивается. Регистрация осуществляется без посещения органов, через мобильное приложение "Мой налог".

Фирмы, которые не перешли на новый режим, будут платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.