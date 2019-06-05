Плата за роуминг: Почему в России дорожает мобильная связь

«Коммерсант» собрал мнения экспертов и представителей сотовых операторов о том, почему в России дорожает мобильная связь. Большинство экспертов сошлись во мнении, что на повышение цен повлиял рост НДС и отмена роуминга внутри страны.

Согласно отчёту Content Review, имеющимся в распоряжении издания, минимальный пакетный тариф с конца прошлого года подорожал в среднем на 7 рублей и на сегодняшний день его стоимость составляет 262 рубля. При этом эксперты отмечают, что такая статистика характерна для всех регионов страны, кроме Москвы, где цена минимального тарифа выросла всего на 1 рубль до 351 рубля.

Руководитель Content Review Сергей Половников отмечает, что в числе причин, по которым сотовые операторы вынуждены повышать цены, повышение НДС и необходимость компаний компенсировать потери от отмены роуминга внутри страны.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга, согласно которому с 1 июня в России бесплатные входящие звонки стали доступны на территории всей страны, в том числе и Крыма.

«В ХХI веке доступная связь с близкими во время командировок, во время отпусков — это абсолютно естественная и необходимая вещь", — отметил премьер.

При этом Медведев отметил, что большинство сотовых операторов фактически отказалось от внутреннего роуминга раньше указанной даты, сообщал ТАСС.

«Корректировка тарифов началась зимой 2019 года. При этом некоторые операторы «решили замаскировать повышение цен скидками», — отмечает Половников.

С озвученными причинами повышения цен на тарифы согласились представители «Мегафона, добавив к вышеуказанным ещё инфляцию и курсовые колебания.

»Рост средней стоимости тарифов может происходить за счет увеличения в пакетах объема мобильного интернет-трафика», — добавил аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

По его словам, компании сотовой связи ощутили значительно снижение выручки из-за отмены внутрисетевого роуминга, но, если операторы «не станут снова развязывать ценовых войн», то смогут сохранить доходы на уровне 1-3%.