Россияне назвали самый удобный платежный инструмент

Только восемь процентов респондентов используют исключительно контактные пластиковые карты. Все остальные участники опроса выбирают те или иные инструменты бесконтактной оплаты — как мобильные сервисы, так и классические карты, — в том числе их различные комбинации. Примечательно, что бесконтактные брелоки и браслеты с привязанными к ним картами платежных систем все еще остаются скорее любопытными гаджетами, чем рабочим платежным инструментом. Только два процента опрошенных сообщили, что используют подобные девайсы, однако никто не назвал их своим основным платежным средством.

Более половины пользователей сталкивались со сложностями при использовании бесконтактных платежей. Зачастую продавцы товаров и услуг не готовы принять платеж таким способом, у многих возникают проблемы со считыванием. При этом лишь треть пользователей считает такие платежи безопасными, еще 44 процента считают их в целом надежными, но все же испытывают определенные опасения, остальные уверены в их ненадежности. "Опрос показал, что мобильные бесконтактные сервисы используются в России достаточно активно, и очевидно, что они будут все чаще становиться объектом мошеннических атак. Такие схемы мошенничества более изощренные, их сложнее выявлять.

Поэтому для эффективной защиты необходимо строить новые аналитические модели, задавать новые правила и выстраивать комплексную работу в рамках надежного антифрод-контура. Современные системы на базе искусственного интеллекта и углубленной аналитики позволяют вовремя отследить и пресечь попытки несанкционированного доступа", — говорит Юлий Гольдберг, директор по инновациям и развитию бизнеса SAS Россия/СНГ.