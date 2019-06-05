Исследование: почти половина заемщиков МФО не имеет постоянной работы

Более 45% заемщиков микрофинансовых организаций признались, что не имеют постоянного места работы. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-сервиса GreenMoney.

Согласно исследованию, зарплату на постоянном месте работы получают 54% опрошенных. У 5,6% доход в виде пенсии, у 3,1% — в виде стипендии. Почти 2% заявили, что их единственный доход — это помощь от родственников.

7% имеют несколько источников сразу, а 9% перебиваются случайными заработками. Остальные заемщики затруднились ответить на вопрос.