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Исследование: почти половина заемщиков МФО не имеет постоянной работы 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Более 45% заемщиков микрофинансовых организаций признались, что не имеют постоянного места работы. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-сервиса GreenMoney.
Согласно исследованию, зарплату на постоянном месте работы получают 54% опрошенных. У 5,6% доход в виде пенсии, у 3,1% — в виде стипендии. Почти 2% заявили, что их единственный доход — это помощь от родственников.
7% имеют несколько источников сразу, а 9% перебиваются случайными заработками. Остальные заемщики затруднились ответить на вопрос.
«Результаты опроса еще раз подтвердили, что МФО выполняют важную социальную роль, предоставляя займы тем, кому банки отказывают, — говорит генеральный директор МФО «ГринМани» Андрей Луцык. — При реализации обсуждаемой инициативы полностью запретить микрофинансовые компании большинству заемщиков будет просто негде взять заем. Поэтому, учитывая стабильный и растущий спрос на микрозаймы, в этом случае будет процветать нелегальный рынок».
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