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Эксперты предсказали рост цен на подмосковные дачи 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: SHUTTERSTOCK.COM
Увеличение стоимости может произойти из-за дефицита качественного предложения домов и роста спроса.
Стоимость загородных недвижимости в Московской области может вырасти до 7% за время летнего сезона, считают аналитики риелторской компании "ИНКОМ-Недвижимость".
По данным компании, за первый квартал на подмосковной первичной загородке было совершено 3 724 сделки — это на 11% больше, чем годом ранее. Основанием для положительной динамики послужила востребованность дешевых участков без подряда (УБП), поясняют эксперты.
За год доля УБП в общем объеме продаж выросла на 13% до 73%. При этом, количество приобретенных таунхаусов и дуплексов снизилось с 11% до 5%, а квартир в малоэтажных домах (МЖД) — с 24% до 16%. Доля коттеджей почти не изменилась: в первом квартале 2019 года их приобрели 6% покупателей.
"В успешных проектах цены стабильны, а если учесть дефицит качественных объектов с застройкой, то в таких поселках за время высокого сезона цены даже могут подрасти на 5-7%" — говорит директор департамента загородной недвижимости "ИНКОМ-Недвижимость" Антон Архипов.
Увеличение цены может произойти из-за дефицита качественного предложения домов и роста спроса на такие объекты. Наибольшее увеличение цен на дачи будет наблюдаться в Красногорском, Истринском и Мытищинском районах Подмосковья, считают в компании.
В последние годы на спрос на загородном рынке все больше влияют экономические факторы — уровень доходов населения, покупательная способность рубля, курсы валют, ипотечные ставки, а сезонность и погода, ранее игравшие важную роль, отходят на второй план. Внести фундаментальные коррективы в показатели продаж теплая погода не в состоянии. Скорее к изменениям может привести сама рыночная конъюнктура: нехватка проектов с застройкой может поднять в них спрос этим летом в диапазоне до 10%, говорит эксперт.
Ранее сообщалось, что дачи продаются в три раза дешевле, чем предлагаются. Завышенные цены являются одной из главных проблем загородной вторички: неадекватное ценообразование встречается здесь в 80% случаев.
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Комментарии
Личный счет , Антон Архипов , Инком-Недвижимость
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