«Перекрёсток» решил продавать продукты в кредит

Цифровые карты рассрочки, которые позволят покупать продукты в кредит с льготным периодом, создаёт сеть гипермаркетов «Перекрёсток» совместно с БКС Банком. Об этом сообщает X5 Retail Group.

Покупатели смогут оформить карту в супермаркетах сети. Для одобрения кредитного лимита гражданину необходимо предоставить свои паспортные данные, говорится нам сайте компании.

Карта рассрочки — это рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом, — отметила главный финансовый директор Х5 Retail Group Светлана Демяшкевич.

В условиях снижения доходов населения карта рассрочки «позволяет облегчить доступ потребителей к денежным средствам (рассрочка оформляется за несколько минут)», пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Как писал News.ru, более трёх четвертей населения России (77%) отказывались от запланированных расходов из-за нехватки денег. По данным ЦБ, с начала года доля «экономных» граждан увеличилась на два процентных пункта.