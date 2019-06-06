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«Перекрёсток» решил продавать продукты в кредит 

News.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Цифровые карты рассрочки, которые позволят покупать продукты в кредит с льготным периодом, создаёт сеть гипермаркетов «Перекрёсток» совместно с БКС Банком. Об этом сообщает X5 Retail Group.
Покупатели смогут оформить карту в супермаркетах сети. Для одобрения кредитного лимита гражданину необходимо предоставить свои паспортные данные, говорится нам сайте компании.
Карта рассрочки — это рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом, — отметила главный финансовый директор Х5 Retail Group Светлана Демяшкевич.
В условиях снижения доходов населения карта рассрочки «позволяет облегчить доступ потребителей к денежным средствам (рассрочка оформляется за несколько минут)», пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Как писал News.ru, более трёх четвертей населения России (77%) отказывались от запланированных расходов из-за нехватки денег. По данным ЦБ, с начала года доля «экономных» граждан увеличилась на два процентных пункта.
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Комментарии4
Личный счет , Компании , X5 Retail Group , Ведомости
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