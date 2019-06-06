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С 2020 года: Голикова подтвердила увеличение материнского капитала 

Рамблер + ещё 5 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила информацию о планах правительства увеличить размер материнского капитала в 2020 году.
При этом, как сообщает РИА «Новости», вице-премьер не смогла назвать конкретную сумму, на которую будет увеличен маткапитал.
«Когда будет прогноз социально-экономического развития, будут определены индексы увеличения, тогда можно будет конкретную сумму указать», — сообщила Голикова на полях ПМЭФ.
Программа материнского капитала действует с 2007 года. В 2018 году размер маткапитала составлял 453,026 тысячи рублей.
Ранее в СМИ появилась информация, что материнский капитал в 2020 году будет увеличен до 470 тысяч рублей.
Личный счет , Татьяна Голикова
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