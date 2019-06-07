Греф назвал способ сделать россиян богаче

Такое заявление Греф сделал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его мнению, зарплаты, пенсии и другие социальные выплаты будут расти, если восстановится объем инвестиций, будут рабочие места и конкуренция.

Глава Сбербанка добавил, что сейчас доходы российских компаний растут, но уровень инвестиций — нет. По его словам, доходы компаний за последние три года выросли на 40 процентов. Греф считает, что в России есть ресурсы для привлечения инвестиций: если удастся повысить качество госуправления, то потоки капитала, который наращивают компании, потекут в инвестиции.

Алексей Кудрин. Греф напомнил, что о необходимости улучшить инвестиционный климат ранее говорил глава Счетной палаты

Летом прошлого года правительство одобрило план повышения уровня инвестиций в основной капитал в России до 25 процентов от объема ВВП. По данным Росстата, в 2018 году отношение инвестиций в основной капитал к ВВП составило 20,6 процента.

Кудрин говорил, что план вряд ли удастся выполнить из-за общего инвестиционного климата, санкций, повышения налогов и «некоторой осторожности» в проведении некоторых структурных реформ