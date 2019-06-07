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Греф назвал способ сделать россиян богаче 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что благосостояние россиян вырастет, если инвестиции вернутся к докризисному уровню. Об этом сообщает RNS.
Такое заявление Греф сделал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его мнению, зарплаты, пенсии и другие социальные выплаты будут расти, если восстановится объем инвестиций, будут рабочие места и конкуренция.
Глава Сбербанка добавил, что сейчас доходы российских компаний растут, но уровень инвестиций — нет. По его словам, доходы компаний за последние три года выросли на 40 процентов. Греф считает, что в России есть ресурсы для привлечения инвестиций: если удастся повысить качество госуправления, то потоки капитала, который наращивают компании, потекут в инвестиции.
Греф напомнил, что о необходимости улучшить инвестиционный климат ранее говорил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Летом прошлого года правительство одобрило план повышения уровня инвестиций в основной капитал в России до 25 процентов от объема ВВП. По данным Росстата, в 2018 году отношение инвестиций в основной капитал к ВВП составило 20,6 процента.
Кудрин говорил, что план вряд ли удастся выполнить из-за общего инвестиционного климата, санкций, повышения налогов и «некоторой осторожности» в проведении некоторых структурных реформ
Комментарии63
Личный счет , Видео , Алексей Кудрин , Герман Греф , Сбербанк России , Счетная палата
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