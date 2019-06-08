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В Германии продали картину Кандинского за 2,5 млн евро 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Картина Василия Кандинского была продана на торгах аукционного дома Ketter Kunst в Германии за рекордные для страны 2,5 миллиона евро.
"Яркая картина Василия Кандинского Treppe zu Schloss ("Лестница к замку") 1909 года — великолепный экземпляр его раннего творчества… C сентября 1916 года работа не была доступна для публики", — говорится в пресс-релизе аукционного дома.
На картине художник изобразил замок в общине Мурнау в Баварии.
Изначально картина маслом оценивалась в 1,5 миллиона евро. По информации таблоида Bild, всего за пять минут цена выросла на миллион и ушла с молотка за 2,5 миллиона евро.
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Личный счет , Василий Кандинский
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