В Германии продали картину Кандинского за 2,5 млн евро

Картина Василия Кандинского была продана на торгах аукционного дома Ketter Kunst в Германии за рекордные для страны 2,5 миллиона евро.

"Яркая картина Василия Кандинского Treppe zu Schloss ("Лестница к замку") 1909 года — великолепный экземпляр его раннего творчества… C сентября 1916 года работа не была доступна для публики", — говорится в пресс-релизе аукционного дома.

На картине художник изобразил замок в общине Мурнау в Баварии.

Изначально картина маслом оценивалась в 1,5 миллиона евро. По информации таблоида Bild, всего за пять минут цена выросла на миллион и ушла с молотка за 2,5 миллиона евро.