Минтруд: россияне мало зарабатывают, поэтому реже рожают

Снижение уровня рождаемости в России в большей степени обусловлено низкими доходами семей, чем сокращением количества женщин детородного возраста. Такую позицию высказал заместитель министра труда Алексей Вовченко

По его данным в период с 2016 по 2018 годы падение составило более 15%.

Мы связываем всё-таки эту причину с экономикой прежде всего — с уровнем доходов наших семей.

Мы это видим по показателям бедности, в числе бедных — 79% домохозяйств,

— рассказал Вовченко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он уточнил, что уменьшение показателей смертности за тот же период составило 4%.