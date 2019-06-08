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Минтруд: россияне мало зарабатывают, поэтому реже рожают 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Снижение уровня рождаемости в России в большей степени обусловлено низкими доходами семей, чем сокращением количества женщин детородного возраста. Такую позицию высказал заместитель министра труда Алексей Вовченко.
По его данным в период с 2016 по 2018 годы падение составило более 15%.
Мы связываем всё-таки эту причину с экономикой прежде всего — с уровнем доходов наших семей.
Мы это видим по показателям бедности, в числе бедных — 79% домохозяйств,
— рассказал Вовченко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Он уточнил, что уменьшение показателей смертности за тот же период составило 4%.
Ранее, как писал News.ru, уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова назвала тенденцию к сокращению рождаемости тревожной. Она также указала на то, что количество родителей, которые сразу же отказываются от новорождённых, по-прежнему велико.
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Личный счет , Алексей Вовченко , Анна Кузнецова , Минтруд
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