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В России ввели штраф за повторное воровство электричества 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством РФ. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.
Наказание за первое самовольное подключение к электро— или теплосети осталось прежним: штраф для физлиц — от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 80 тысяч или дисквалификация от одного до двух лет, для юрлиц — штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
Новый пункт — за повторное самовольное подключение — предусматривает штраф для физлиц от 15 тысяч до 30 тысяч, для должностных лиц — от 80 тысяч до 200 тысяч или дисквалификацию от двух до трех лет, для юрлиц — штраф от 200 тысяч до 300 тысяч.
В сфере электроэнергетики в среднем около восьми процентов людей, однажды самовольно подключившихся к сети и безучетно (то есть бесплатно) использовавших электроэнергию, делали это снова в течение года, сообщалось в пояснительной записке к проекту закона со ссылкой на данные "Россетей" за 2017 год. В Минэнерго РФ добавляли, что в течение трех лет уровень рецидивов еще выше — 18 процентов, поэтому повышенный штраф, по оценкам ведомства, поможет бороться с неплатежами.
Энерговоровство сказывается на всех потребителях, в том числе подключившихся к сетям по договору. Незаконные же подключения приводят к скачкам напряжения и преждевременному износу сетей, а также становятся причиной аварий. Введение штрафа за повторное самовольное подключение не только сократит убытки компаний, но и позволит снизить случаи электротравматизма, в том числе с летальными исходами, которые происходят с электроворами, считают в "Россетях". В компании добавляют, что каждая вторая травма в электроустановках напряжением выше тысячи вольт смертельна.
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Личный счет , Россети , Правительство РФ , Минэнерго
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