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Как досрочно выйти на пенсию 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Российская газета» перечислила категории жителей страны, которые могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию. Среди них учителя, врачи, шахтёры, многодетные матери и другие.
По данным издания, основный критерий для досрочного выхода на пенсию — страховой стаж на определённых видах работ. Так, например, мужчины, отработавшие не менее 10 лет в горячих цехах или под землёй, могут уйти на заслуженный отдых в 50 лет; женщины — в 45 лет, при этом их стаж тяжёлого труда должен составлять не менее 7,5 лет.
Мужчины, проведшие 12,5 лет на лесозаготовках, могут выйти на пенсию в 55 лет. Для женщин достаточно провести на тяжёлом производстве 10 лет: в этом случае на отдых можно уйти в 50 лет. Аналогичные требования существуют для работников железнодорожного транспорта, метро, а также судов морского и речного флотов.
На досрочную пенсию могут рассчитывать и медики, при условии, если врач отработал 25 лет в сельской местности или 30 лет в городе. В случае с учителями территориальная принадлежность не учитывается: на заслуженный отдых педагоги могут уйти, имея страховой стаж не менее 25 лет.
На пенсию раньше положенного срока могут также выйти и матери пятерых и более детей: если страховой стаж женщины составляет не менее 15 лет, уйти на отдых она может уже в 50 лет.
Наконец, опекуны инвалидов с детства по закону могут рассчитывать на досрочную пенсию: мужчины, отработав не менее 20 лет, женщины — не менее 15 лет.
Комментарии60
Личный счет , "Российская газета"
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