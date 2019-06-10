Личные данные клиентов трёх банков утекли в Сеть

Персональные данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тысяч россиян.

По мнению экспертов, лица из попавших в конце мая в Сеть баз могут столкнуться с мошенничеством. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Издание ознакомилось с одной из баз данных. В ней оказалась персональная информация 55 тысяч человек, среди которых — 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ . В открытый доступ попали ФИО клиентов, номера мобильных, домашних и рабочих телефонов, адреса проживания и места работы.