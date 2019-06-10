Персональные данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тысяч россиян.
По мнению экспертов, лица из попавших в конце мая в Сеть баз могут столкнуться с мошенничеством. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Издание ознакомилось с одной из баз данных. В ней оказалась персональная информация 55 тысяч человек, среди которых — 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ. В открытый доступ попали ФИО клиентов, номера мобильных, домашних и рабочих телефонов, адреса проживания и места работы.
Ранее News.ru сообщал, что Роскомнадзор не нашёл нарушений в утечке в Интернет личных данных 360 тысяч россиян. Она произошла во время работы операторов информационных государственных систем. В восьми информационных системах госорганов оказались размещены записи, содержащие сведения о месте работы, а также адреса электронной почты, СНИЛС и паспортные данные.