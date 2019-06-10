Насколько вырастут цены на газ с 1 июля

Регулируемые цены на газ "Газпрома" для промышленности и жителей России с 1 июля повысятся на 1,4%, сообщил «Интерфакс».

Издание сослалось на приказ Федеральной антимонопольной службы от 13 мая. С 2020 года предусмотрен рост на 3%. Однако в индексации цен 2019 года учитывается повышение НДС с января 2019 года с 18% до 20%, подчеркивается в сообщении.

"Индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население (без учета НДС), в 2019 году составит 1,4%, в 2020-2024 гг. рост указанных цен не превысит 3%", — привело комментарий Минэкономразвития агентство.

С 1 июля также пройдет второй этап индексацию тарифов ЖКХ. Постановление о поэтапной индексации в январе и июле 2019 года было подписано главой российского правительства Дмитрием Медведевым еще в 2018 году. Инициатива провести в России индексацию тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства принадлежала Минэкономразвития.

Подобные меры направлены на то, чтобы, несмотря на увеличение ставки НДС с 18 до 20%, индексация тарифов ЖКХ не превысила обычный уровень, пояснили ранее в кабинете министров.