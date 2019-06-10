Госуслуги можно будет оплачивать по-новому

Жители России смогут оплачивать услуги в многофункциональных центрах (МФЦ), в том числе и наличными, говорится в размещенном сегодня на сайте правительства постановлении.

Согласно документу от 5 июня, пописанному главой правительства Дмитрием Медведевым , сотрудникам МФЦ разрешено принимать наличные деньги от приходящих к нм граждан. «Устанавливается возможность по решению высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации принимать в МФЦ наличные денежные средства от заявителей непосредственно сотрудниками МФЦ. Кроме этого, гражданам предоставляется возможность оплачивать государственные и муниципальные услуги с использованием платежных карт через электронный терминал МФЦ», — подчеркивается в постановлении.

В правительстве отметили, что эта мера «позволит решить проблемы с оплатой услуг, возникающие там, где банки находятся далеко от МФЦ». « Кроме того, гражданам больше не придётся оплачивать комиссионные расходы за банковские операции», — указывается в документе.

Ранее оплачивать налоги, пошлины и другие обязательные платежи в многофункциональных центрах можно было только через терминалы банковских организаций. При этом в некоторых населенных пунктах, особенно небольших, особенно банки отказывались открывать свои отделения и ставить банкоматы, мотивируя это экономической нецелесообразностью, пишет сегодня Ura.ru.