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Кудрин ожидает нулевого роста реальных доходов населения в 2019 году 

Rambler News Service + ещё 1 2 часа назад
Фото: пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Реальные доходы населения вряд ли вырастут на прогнозируемый 1%, динамика роста будет ближе к нулю, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
«Располагаемые денежные доходы населения, предполагается по прогнозу, вырастут на 1%. Тем не менее за первый квартал они снижались, и выход на плановые цифры в этом году уже вряд ли случится, поэтому, скорее всего, реальные располагаемые доходы будут ближе к нулю, чем к прогнозной величине», — заявил он.
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на заседании комитета заявил, что на реальные доходы населения оказывают влияние два фактора: существенное увеличение расчетов по кредитам, которые были взяты ранее и сокращение теневого сектора.
Ранее Кудрин уже высказывал сомнения о росте реальных доходов на 1% в 2019 году. Глава Счетной палаты допускал дальнейшее сокращение реальных доходов россиян.
Счетная палата отмечала, что реальные располагаемые денежные доходы населения в I квартале продолжали сокращаться. В ведомстве подчеркивали, что для роста по итогам года они должны существенно вырасти во II — IV кварталах, что представляется маловероятным.
Реальные доходы россиян сокращались с 2014 года. В 2014 году снижение составило 0,7%, в 2015 году — 3,2%, в 2016 году — 5,8%, в 2017 году — 1,2%. В январе Росстат сообщил, что в 2018 году реальные доходы россиян сократились на 0,2%. Позже, в апреле, Росстат улучшил оценку динамики реальных доходов за 2018 год и заявил, что их рост составил 0,1%.
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Комментарии7
Личный счет , Экономика , Антон Силуанов , Алексей Кудрин , Росстат , Госдума , Счетная палата
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