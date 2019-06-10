Кудрин ожидает нулевого роста реальных доходов населения в 2019 году

«Располагаемые денежные доходы населения, предполагается по прогнозу, вырастут на 1%. Тем не менее за первый квартал они снижались, и выход на плановые цифры в этом году уже вряд ли случится, поэтому, скорее всего, реальные располагаемые доходы будут ближе к нулю, чем к прогнозной величине», — заявил он.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на заседании комитета заявил, что на реальные доходы населения оказывают влияние два фактора: существенное увеличение расчетов по кредитам, которые были взяты ранее и сокращение теневого сектора.

Ранее Кудрин уже высказывал сомнения о росте реальных доходов на 1% в 2019 году. Глава Счетной палаты допускал дальнейшее сокращение реальных доходов россиян.

Счетная палата отмечала, что реальные располагаемые денежные доходы населения в I квартале продолжали сокращаться. В ведомстве подчеркивали, что для роста по итогам года они должны существенно вырасти во II — IV кварталах, что представляется маловероятным.