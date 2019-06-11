Новый налоговый вычет: кто сможет получить

Совет Федерации 11 июня одобрил закон о распространении вычета по НДФЛ на некоторые социальные выплаты, благодаря которому россияне смогут получить налоговый вычет на любые лекарства, купленные по рецепту врача. Об этом сообщает РИА Новости.

Россияне и сейчас могут получить вычет на лекарства, назначенные врачом. Речь идет о препаратах, которые покупаются по рецепту за счет собственных средств. Но пока вычет распространяется только на лекарства, включенные в утвержденный правительством перечень. Перечень состоит из примерно 400 препаратов.

Новый закон предполагает отмену перечня и распространение вычета на любые лекарства, назначенные врачом.

Новый документ предоставляет россиянам социальный налоговый вычет по НДФЛ в размере стоимости любых лекарств, приобретаемых по рецепту врача. Авторы документа предлагают применять его в отношении доходов граждан, полученных ими, начиная с налогового периода 2019 года.

Социальный налоговый вычет представляет собой фиксированную сумму, которая уменьшает размер подлежащих налогообложению доходов, или возврат части уплаченного НДФЛ в связи с расходами на покупку квартиры, оплату обучения, лечения и другими тратами. Льгота применяется к россиянам, уплачивающим подоходный налог в размере 13 процентов. Сумма вычета не должна превышать 25 процентов от доходов налогоплательщика. Для подтверждения права на вычет нужно представить платежные документы, например, квитанции, платежные поручения и выписки с банковского счета.

В одобренном сенаторами законе также уточняется перечень освобождаемых от НДФЛ доходов. В него, среди прочего, входят доходы в денежной и натуральной форме, полученные при рождении ребенка, оплата дополнительных выходных ухаживающим за детьми-инвалидами людям, ежегодная выплата почетным донорам.

Из обложения НДФЛ выводятся компенсации за возмещение расходов на оплату услуг ЖКХ, включая обращение с твердыми коммунальными отходами.