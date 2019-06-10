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Visa прогнозирует рост трат россиян за рубежом 

BFM.RU + ещё 5 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Траты россиян по банковским картам во время отдыха за рубежом этим летом вырастут на 7% по сравнению с 2018 годом, считают аналитики международной платежной системы Visa. Об этом сообщает РИА Новости.
«При этом количество используемых за границей карт тоже вырастет примерно на 10%», — сообщила компания.
По прогнозам, держатели 2,3 млн карт Visa в среднем за поездку будут пользоваться одной картой около 11 раз, суммарные расходы по ней составят $826, из которых 17% россияне потратят наличными, а 83% — на оплату товаров и услуг через платежные терминалы в отелях, магазинах, ресторанах и развлекательных заведениях.
Наибольший рост объема расходов по картам россиян ожидается в странах Северной Америки и Азии.
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