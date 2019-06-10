Закрутим гайки: кредиты станут дороже

Когда власти призывают охлаждать рост потребительского кредитования, их слова всегда оборачиваются проблемами для обычных людей, которые нуждаются в заемных средствах. Вот и сейчас мнение чиновников, что рост выдачи кредитов может вызвать рецессию, обернется тем, что кредиты в России станут дороже, а получить их будет сложнее. Банки найдут способ повысить так или иначе ставки по кредитам, уверены эксперты.

В последнее время чиновники все чаще говорят о том, что слишком бурный рост потребкредитования создает риски для экономики. Так, помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов считает, что активный рост потребительского кредитования создает угрозу рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».

«Угроза рецессии сейчас минимальна, но рост потребительского кредитования в наших условиях опасен, рынок потребительских кредитов перегрет», — сказал господин Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (цитата по «РИА Новости»).

Глава Минэкономики России Максим Орешкин ранее заявил, что риск рецессии в экономике России в ближайшие годы может возникнуть из-за «проблемы пузыря в потребительском кредитовании».

Он сослался на данные Банка России о том, что 56% кредитов выданы в четвертом квартале 2018 года домохозяйствам с текущим платежом по отношению к совокупному доходу свыше 40%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина , правда, в ответ указывала министру на то, что доля долга домохозяйств в экономике всего 14% ВВП. По ее мнению, рисков для финансовой стабильности в связи с этим нет.

Хотя мнения чиновников о тяжести кредитного бремени разошлись, однако гайки закручиваться в потребкредитовании в любом случае будут.

Так, с 1 октября 2019 года банки должны будут рассчитывать предельный показатель долговой нагрузки на заемщика — ПНД. Показатель долговой нагрузки рассчитывается как отношение совокупного платежа по кредитам к совокупному доходу заемщика, соответственно, если сумма платежей по кредитам превысит определенный процент от дохода, банк должен отказать в выдаче нового кредита, говорит старший инвестиционный консультант « БКС Брокер » Максим Ковязин.

Пока что значения предельной нагрузки Банк России не установил, оно будет складываться в процессе наблюдения регулятором за охлаждением рынка кредитования. В разных странах это значение колеблется и применяется, скорее, при решении вопроса о выдаче ипотечного займа.

Согласно исследованию Банка России, в Литве ограничение на максимальное значение показателя долговой нагрузки установлено на уровне 40%, в Канаде — на уровне 42%. В Израиле банк не может одобрить жилищный кредит, по которому показатель долговой нагрузки будет превышать 50%.

Но уже сегодня ЦБ считает долговую нагрузку высокой при сумме ежемесячных платежей к доходу выше 50%, отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Видимо, именно это значение и может быть положено в основе показателя базового расчета ПНД.

Используя значение ПДН, Центробанк будет устанавливать надбавки к показателю коэффициента риска по потребительским кредитам.

От размера надбавок будет зависеть объем резервов, которые должен будет создать банк по каждому выданному кредиту.

То есть чем выше объем кредита, «камнем висящий» на заемщике или на его семье, то тем больше отчислений в фонд обязательного страхования такого кредита должен делать банк.

В идеале чиновники пытаются добиться того, чтобы кредиты выдавать банку стало просто невыгодно.

Но за все невыгодное для банка в итоге всегда платит заемщик.

При этом, кроме банального повышения ставки по кредитам, банки могут повысить стоимость кредитов с помощью различных уловок, уверены эксперты.

Клиентам банков станет сложнее получить кредит в банке, тем более, если у заемщика уже есть долги перед кредиторами. Например, банки теперь будет даже по небольшим кредитам требовать документы, подтверждающие доход, считает Максим Ковязин.

Сегодня банк не вправе навязывать заемщику страхование кредита, но вправе этот кредит не выдать, если заемщик отказывается от покупки страховки. Это одна из самых популярных уловок банков, но цена страховки тоже включена в расчет предельной стоимости кредита — ПСК.

Эксперты предупреждают: нельзя исключать, что банки теперь перестанут выдавать кредиты тем, кто будет отказываться от покупки страховки.

Банки могут снижать лимит по выдаваемым кредитам, отмечает СЕО консалтинговой группы «Булад&Co» Булад Субанов . При этом, скорее всего, банки будут стараться навязать своим клиентам дополнительные платные услуги нефинансового характера, которые сейчас не входят в расчет стоимости кредита.

Это будет, например, юридическая помощь, которая будет предлагаться клиенту под соусом, что она может понадобиться, если он не сможет погасить кредит. Или дополнительная продленная гарантия на купленный в кредит товар. Или членство в клубе автовладельцев, если покупается автомобиль — и подобные кросс-услуги услуги.

«Сейчас уже порядка 90% от доходов банков от кросс-продаж составляют продажи дополнительных услуг», — отмечает Булад Субанов.

Кроме этого, он считает, что обязательным для получения кредита станет покупка пакетного предложения обслуживания в банке, например, от клиента потребуют оформления дебетовой карты, с помощью которой можно будет погашать кредит в банкомате банка. Понятно, что банк будет взимать плату за ее обслуживание. Формально к кредиту это не будет иметь никакого отношения, но на дополнительные услуги человеку придется раскошелиться, а доход банк получать будет.

Также банки могут настоятельно посоветовать клиентам погашать кредиты через сторонние устройства самообслуживания, плата за которые тоже будет зачисляться в доход банка.

Банк может использовать и уловку с рекомендуемым платежом. Например, срок внесения платежа по кредиту — 5 число каждого месяца, а банк будет рекомендовать вносить средства 2 числа. Так, целых три дня у банка будет иметься свободна ликвидность, полученная от клиентов.

Также банки будут пытаться «сдвинуть» плату по кредиту на месяц вперед, то есть выдавать кредит с условием, что первый платеж по нему будет сделан в день выдачи кредита, или на следующий день, а не через 30 дней.

Уловок, как сделать так, чтобы кредит был дороже, у банков много. Пока о них массово не заговорят законодатели, поняв, что они усложняют финансовое положение заемщика, все они применяются абсолютно легально. При этом все эти побочные платежи также «надувают» пузырь плохих долгов.

Всего, по данным Центробанка, на 1 января 2019 года, россияне взяли кредитов в банках на 15 трлн руб., из которых просроченная задолженность на 1 января составила 757,7 млрд руб.