Заветный паспорт: Россияне массово покупают недвижимость на Кипре

Спрос на кипрскую недвижимость среди жителей России за последнее время вырос на 40%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование специалистов сайта Prian.ru. Аналитики связывают это обстоятельство с местными законодательными инициативами, упрощающими для инвесторов получение гражданства.

По данным экспертов, увеличение показателей спроса на 40,43% недвижимость на Кипре среди жителей России зафиксировано по итогам первого квартала 2019 года. Отмечается, что наибольшей популярностью у россиян пользуются коммерческие объекты в Ларнаке, а также жильё, расположенное в городах Лимасол и Пафос, курортных посёлках Айя-Напа и Протарас.

Руководитель Kalinka International Татьяна Бурлаковская утверждает, что в апреле был зафиксировано рекордное с 2008 года количество заключённых договоров на приобретение недвижимости — 1,06 тысяч.

По мнению аналитика Prian.ru Филиппа Березина, повышенный спрос россиян на кипрские квадратные метры объясняется поправками к программе получения гражданства Кипра, согласно которым, чтобы получить заветный паспорт, необходимо вложить в недвижимость 2 млн евро и в течение пяти лет сохранить сделанные инвестиции.

«Коммерсант» сообщает, что нововведениями, вызвавшими ажиотаж на кипрском рынке недвижимости, в первую очередь оказались недовольны местные жители, которые в последнее время заметили значительный рост цен на жильё. При этом Березин не исключает, что в случае, если местные власти снова изменят программу «по покупке гражданства», цены на кипрскую недвижимость с большой долей вероятности обвалятся.