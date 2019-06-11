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Москалькова заявила, что четверть россиян получают зарплату в конверте 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Одной из самых актуальных социальных проблем в России является популярность так называемых «серых» зарплат. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что зарплату в конверте получает каждый четвертый россиянин.
Во время интервью «Интерфаксу» Москалькова рассказала, что в случае отказа в оплате труда не оформленному по закону работнику, суд бессилен.
«Их права защищать тяжело. По социологическим опросам, каждый четвертый россиянин получает зарплату в конверте. И это подтверждают наши жалобы, такой информации довольно много. А ведь треть работников такая оплата труда вполне устраивает, еще трети «все равно», и меньше трети называют это вынужденной мерой по требованию работодателя», — отметила Москалькова.
Омбудсмен добавила, что больше половины граждан России, которые вынуждены работать без оформления, винят в этом государство.
Она также отметила, что по той причине, что государство не может обеспечить всех работой по месту жительства, широкое распространение получила трудовая миграция — это тоже является серьезной проблемой.
Дело в том, что отправившись на заработки в другой регион, гражданин иногда вынужден согласиться работать без официального оформления. Работодатели потом отказываются платить. В таких случаях, по словам Москальковой, помочь людям практически невозможно.
«Но когда обращаются к уполномоченному, мы стараемся помочь, так, в прошлом году работникам по судебным решениям было выплачено более 56 миллионов рублей», — отметила правозащитница.
Москалькова также рассказала, что помимо невыплат «серых» зарплат россияне чаще всего жалуются на ущемление со стороны работодателей по возрастному признаку — на работу с большей охотой берут молодежь, чем граждан предпенсионного возраста.
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Комментарии1
Личный счет , Татьяна Москалькова , Интерфакс
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