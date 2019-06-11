Щедрая душа: мигранты получат российскую пенсию

Россия начнет платить пенсии официально устроенным трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза. Это следует из письма Минтруда. Сейчас мигранты делают отчисления, но пенсии не получают. Ратификация нового соглашения намечена на конец этого года.

Россия начнет платить пенсии трудовым мигрантам, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на письмо Минтруда о рассмотрении этого вопроса Экспертным советом при правительстве. Речь идет о мигрантах из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

На данный момент соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС готовится к подписанию.

Сегодня мигранты, которые работают в России официально и делают отчисления в Пенсионный фонд (ПФР), не получают пенсии.

При этом соглашение о пенсионном обеспечении между странами ЕАЭС подразумевает, что государство, в котором мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию даже в случае возвращения на родину.

Планируется, что соглашение будет подписано осенью текущего 2019 года и ратифицировано всеми странами союза до конца года.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан. Для мигрантов из этих стран уже действуют облегченные нормы оформления на работув РФ. Так, им не требуется патент на работу и разрешено работать в России на основании трудового договора с работодателем.

Сейчас пенсии в странах СНГ выплачиваются на основании Соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года.

Таким образом, гражданам стран — нынешних членов ЕАЭС пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства.

После ратификации соглашения пенсия будет следовать за пенсионером. Стаж, приобретенный на территории разных государств-членов, просуммируется. В результате, если пенсионер переедет в одну из стран ЕАЭС, то даже при возвращении на родину ему будет платить пенсию страна, в которой он получил на это право.

Согласно письму Минтруда, в 2020–2021 годах дополнительные расходы Пенсионного фонда России на выплаты пенсий по новому договору составят в общей сложности 166 млн руб.

Между тем весной в ПФР сообщили, что жители Донбасса, которые переедут на постоянное место жительства в Россию, получат российские пенсии.

Это произошло после того, как в апреле президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Как объяснили ранее в Пенсионном фонде, при выплате пенсий гражданам ДНР и ЛНР ПФР будет руководствоваться соглашением о гарантиях прав граждан СНГ от 1992 года. В фонде обещали, что будут оказывать «всяческое содействие» новым гражданам РФ в подтверждении их стажа и заработка, взяв на себя обмен данными с Пенсионным фондом Украины или пенсионными фондами ДНР и ЛНР.

Перевод из гривен в рубли будет осуществляться по официально установленному курсу валют к моменту назначения пенсии.

В России пенсии выше, чем в самопровозглашенных республиках, однако на пенсию в ДНР и ЛНР выходят раньше, поскольку в самопровозглашенных республиках отказались от повышения пенсионного возраста.

Так, средний размер пенсии в России составляет 14,1 тыс. рублей, а в ДНР и ЛНР — около 5 тысяч российских рублей.

В ДНР пенсионный возраст у женщин наступает в 55 лет, для мужчин — в 60. В России с 2019 года увеличили пенсионный возраст россиян на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин.

При этом сколько точно проживает человек в самопровозглашенных республиках, неизвестно.

По сообщению служб статистики ДНР и ЛНР, по состоянию на 1 января 2018 года на неподконтрольной украинской власти части Донбасса проживали около 3,7 млн человек. На Украине часто приводят другие данные, оценивая приблизительную численность населения самопровозглашенных республик в цифру менее 3 млн человек.

Затраты на пенсии переехавшим в Россию жителям ДНР эксперты оценивали в сумму 100 миллиардов рублей в год. Минтруд же сообщал, что нагрузка «не будет большой».

При этом значительная часть россиян сейчас проживает за границей и получает российские пенсии.

Как сообщали ранее «Газете.Ru» в ПФР, за пять лет количество граждан России, живущих за пределами страны и получающих российскую пенсию, увеличилось на 24,7% — с 265,4 до 331 тысячи человек на начало 2019 года. По первой пятерке стран средний размер пенсии составляет 9,9 тыс. рублей, если считать с учетом выплат по действующим договорам о взаимном обеспечении.