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Голикова рассказала о законопроекте об электронных трудовых книжках 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Татьяна Голикова рассчитывает, что законопроект о внедрении электронных книжек в РФ получит поддержку кабмина в ближайшее время.
"Мы сейчас готовим законопроект. В ближайшее время он получит, надеюсь, поддержку на рассмотрении в правительстве — это электронная трудовая книжка, которая упростит предоставление услуг в определенных направлениях", — сказала Голикова журналистам на полях Международной конференции труда.
Она добавила, что готовится "еще один законопроект, который связан с проведением пилотного проекта по кадровому документообороту".
"Предполагается, что в этом эксперименте примут участие ряд компаний, которые будут определены правительством, и будут отработаны механизмы большого хранения данных, которые касаются трудовых данных работников", — добавила она.
Ранее Голикова заявляла, что работодатели, предположительно, начнут передавать сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде в ПФР для их аккумулирования в информационной системе персонифицированного учета с 1 января 2020 года.
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