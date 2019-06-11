Голикова рассказала о законопроекте об электронных трудовых книжках

Вице-премьер Татьяна Голикова рассчитывает, что законопроект о внедрении электронных книжек в РФ получит поддержку кабмина в ближайшее время.

"Мы сейчас готовим законопроект. В ближайшее время он получит, надеюсь, поддержку на рассмотрении в правительстве — это электронная трудовая книжка, которая упростит предоставление услуг в определенных направлениях", — сказала Голикова журналистам на полях Международной конференции труда.

Она добавила, что готовится "еще один законопроект, который связан с проведением пилотного проекта по кадровому документообороту".

"Предполагается, что в этом эксперименте примут участие ряд компаний, которые будут определены правительством, и будут отработаны механизмы большого хранения данных, которые касаются трудовых данных работников", — добавила она.