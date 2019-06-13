В России дорожает мороженое

По данным Росстата, средняя цена сливочного мороженого в мае текущего года оказалась выше, чем за аналогичный период прошлого года на 7,2%, а по сравнению с маем 2017-го — на 13%, до 433,2 рубля за 1 кг. За последние семь лет стоимость летнего десерта удвоилась, выяснил News.ru.

Стоит отметить, что ранее Росстат исследовал динамику цен мороженого по различным категориям, в частности, разделяя отечественное и импортное. Однако сегодня в Федеральной службе госстатистики учитывают только сливочное мороженое в килограммах.

В подорожании главного летнего десерта виноват рост его качества

В Союзе мороженщиков России корреспонденту News.ru охарактеризовали отечественный рынок популярного холодного лакомства как высококонкурентный: производители не могут бесконтрольно и бесконечно повышать стоимость своего товара.

Всем интересно иметь цену ниже, чем у конкурентов, чтобы продать продукции побольше, — отметила замгендиректора Союза, главный технолог Наталья Уткина.

Несмотря на жёсткую конкуренцию в отрасли, в общественной организации считают подорожание обоснованным. Производители мороженого учитывают процент инфляции, немаловажно и колебание курсов валюты.

В 2014 году в стране был кризис, стоимость валюты возросла в два раза, что отразилось на ценах сырья, — рассказали в объединении.

Однако подорожание десерта пока опережает темпы инфляции. По данным Росстата, за последние пять лет усреднённая продуктовая корзина из 4-х основных магазинов пешей доступности выросла на 44%, в то время как мороженое — на 66%.

Также на формирование цены на летнее лакомство повлияла стоимость горюче-смазочных материалов. Действительно, 1 июня 2009 года литр бензина АИ-95 стоил 20,2 рубля, 1 июня 2019 году уже 46,05 рубля.

Кроме того, необходимо брать в расчёт стоимость ингредиентов: стабилизаторов, эмульгаторов, ароматизаторов, красителей. Ведь именно с повысившимся в последние годы качеством десерта эксперты связывают рост его популярности.

Мелкий бизнес переквалифицируется в мороженщики

Ростом цен на данный товар заинтересовались эксперты Avito. Они проанализировали рынок оборудования для производства прохладного летнего лакомства, выяснив, что начать такой бизнес проще всего в Казани.

Фризер — аппарат для приготовления мягкого и твёрдого мороженого — стоит в среднем 24,3 тыс. рублей. Этот город также занял первое место по росту спроса на оборудование и второе — по росту его предложения за год. В целом по России приобрести нужную технику можно в среднем за 66, 1 тыс. рублей. Её рынок увеличился на 34%, а интерес к ней — на 2%, — говорится в исследовании.

Представители сайта рассказали корреспонденту News.ru, что именно динамика цен послужила одной из причин для исследования об оборудовании для бизнеса.

Спрос на десерт высок, позволяет бизнесу существовать даже при росте цен на сам продукт — его всё равно будут покупать, — поделились мнением эксперты.

Успехом пользуется не только оборудование, но и готовый бизнес по производству и продаже мороженого, цена на него упала на 15%, составив 1,1 млн рублей в среднем по РФ. Причём в Ростове попробовать себя бизнесменом в этой сфере можно всего за 350 тыс. рублей. А в столице за 9 млн можно стать владельцем производства «наномороженого» с прибылью в 520 тыс. рублей и постоянными клиентами. Всего же число таких объявлений по стране выросло за год на 3%.

Ранее в Союзе мороженщиков заявляли, что за первые четыре месяца этого года продажи холодного лакомства в РФ выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Эксперты связывают это, в частности, с жаркой погодой. По словам представителей Союза, в РФ растёт потребление пломбира, а также мороженого на основе фруктов. В этом году эксперты рынка ждут увеличения продаж десерта.