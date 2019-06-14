Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.31
$
64.45
72.40
72.50
Прогноз
17.06 – 24.06
$
65.00
73.00
Индексы и котировки Brent
61.65
+0.10 Золото
1346.34
–0.16 РТС
1345.12
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
14.06
1.1236
+0.0105
29.05
1.1131
11.06
29.05
17.05

«Нафтогаз» заявил о снижении цены на газ для украинцев 

RT на русском 1 час назад
В украинской компании «Нафтогаз» рассчитали новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по специальным обязательствам, которая будет действовать в июне.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что в соответствии с постановлением правительства от 5 июня она составит 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. м, что на 7,3% меньше по сравнению с маем.
«Конечная цена газа для потребителей в Кировоградской области с учётом НДС, стоимости доставки и наценки поставщика в июне составит 7755,87 гривен. Конечная цена в других регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл— или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене», — указывается в заявлении.
В сообщении пресс-службы компании также приводятся слова главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, который вновь выразил надежду, что правительство в ближайшее время примет решение о полной отмене ценового регулирования, что в дополнение к прозрачному ценообразованию позволит конечному потребителю выбирать поставщика газа.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский основательно займётся ситуацией с тарифами после выборов в Верховную раду.
В мае сообщалось, что в «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне.
RT на русском: последние новости
Чубайс призвал ввести в России углеродный налог для снижения выбросов Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате СМИ узнали о новом инструменте банков для блокировки счетов
Комментарии16
Личный счет , Видео , Андрей Коболев , Владимир Зеленский , Нафтогаз , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ЦБ ждут ускорения роста реальных доходов россиян
Россия предложила Монголии и Китаю расчеты в нацвалютах
Глава ЦБ дала прогноз ключевой ставке
Рубль отреагировал на решение ЦБ по ставке5
В санкциях против России заметили парадокс
Видео
01:06
Щедрая душа: мигранты получат российскую пенсию
Личный счет Экономика
01:24
Путин одобрил новые изменения в пенсионной системе
Личный счет Экономика
00:34
Надо меньше пить: что придумали в России
Экономика Рынки
02:56
Давайте мириться: что Россия готова простить Киеву
Компании Статьи
13:06
ЦБ изменил ключевую ставку
Рынки
03:28
Новый налог в России: во всем виноват Чубайс
Экономика
03:45
В России дорожает мороженое
Личный счет
01:21
Киев посмеялся над предложениями Москвы
Экономика Компании
04:23
Украина может начать новую программу с МВФ
Экономика
02:31
Россию выгоняют из Китая
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение