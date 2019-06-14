«Нафтогаз» заявил о снижении цены на газ для украинцев

украинской компании «Нафтогаз» рассчитали новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по специальным обязательствам, которая будет действовать в июне.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что в соответствии с постановлением правительства от 5 июня она составит 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. м, что на 7,3% меньше по сравнению с маем.

«Конечная цена газа для потребителей в Кировоградской области с учётом НДС, стоимости доставки и наценки поставщика в июне составит 7755,87 гривен. Конечная цена в других регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл— или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене», — указывается в заявлении.

В сообщении пресс-службы компании также приводятся слова главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева , который вновь выразил надежду, что правительство в ближайшее время примет решение о полной отмене ценового регулирования, что в дополнение к прозрачному ценообразованию позволит конечному потребителю выбирать поставщика газа.

В мае сообщалось, что в «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне.