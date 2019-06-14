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Роскомнадзор заблокировал сайт с базами клиентов банков 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с базами персональных данных клиентов российский банков. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
«В Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включен форум phreaker.pro, на котором были размещены для платного скачивания базы данных клиентов российских банков… Администрацией интернет-ресурса нарушены права и законные интересы граждан, а также требования российского законодательства в области персональных данных. В настоящее время операторы связи предпринимают действия по ограничению доступа к форуму на территории России», — говорится в сообщении.
Ранее, в понедельник 10 июня, стало известно об утечке персональных данных 900 тыс. клиентов российских банков. Как сообщал «Коммерсант» в открытый доступ попали данные клиентов ОТП Банка, Альфа-Банка и Хоум Кредит Банка.
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