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Эксперт рассказала, как нужно бороться с бедностью 

Российская Газета + ещё 1 55 минут назад
Фото: РИА Новости
В вопросе устранения причин бедности на первом плане должны стоять активные программы поддержки, нацеленные на предоставление возможности реализации трудового потенциала семьи. Об этом рассказала директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Таким образом эксперт прокомментировала инциативу региональных властей по изменению критериев нуждаемости. Так, сообщалось, что в ряде отчетов содержится предложение о прекращении выплат пособий тем, кто может без них обойтись.
"Если в семье […] есть трудоспособные люди, то есть неиспользованный трудовой потенциал, то гораздо правильнее предлагать такой семье трудоустройство или какую-то экономическую деятельность, которая приносит доход",
— заявила Татьяна Малева в интервью "Вечерней Москве". И лишь в том случае, если возможность реализовать свой трудовой потенциал ограничена, например, здоровьем, тогда можно задействовать прямые выплаты и программы соцподдержки, добавила она.
В ситуации с семьями с детьми мог бы, по словам Малевой, помочь социальный контракт, как некий договор между государством и гражданином.
"По социальному контракту вы не можете обеспечить человека высокооплачиваемой работой, речь идет об очень умеренном заработке. При этом социальные службы предоставляют какие-то выплаты, пособия, адресную помощь. И вместе две эти небольшие суммы […] дают доход, который позволяет выскочить из бедности",
— отмечает директор Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС. Эффект же от программ поддержки семейного бизнеса, хоть и существуют, но малоэффективны.
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Комментарии2
Личный счет , Экономика , Татьяна Малева , РАНХиГС , Вечерняя Москва
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