Кудрин объяснился за слова о социальном взрыве

Он отметил, что в стране есть граждане, которые живут за чертой бедности и могут выражать свою позицию. Кудрин добавил, что не хотел бы превращения этих настроений в протестные.

В Кремле посчитали заявления Кудрина эмоциональными и гипертрофированными предположениями. «Говорить о росте бедности нельзя, хотя число людей, у которых сократились доходы, выросло», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Кудрин выразил обеспокоенность падением уровня жизни в стране и назвал бедность позором России в эфире программы «Познер» на Первом канале 17 июня. «Сейчас около 12,5 миллиона человек находятся за чертой бедности, 70 процентов наших бедных граждан проживает в семьях, в основном это дети», — заявил политик. Отвечая на вопрос Владимира Познера , не опасается ли он социального взрыва в результате падения уровня жизни, глава Счетной палаты признался, что действительно обеспокоен этим.