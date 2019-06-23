Россияне чаще стали допускать просрочки по ипотеке

Общая сумма просроченных долгов по ипотечным кредитам выросла за год на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Специалисты бюро кредитных историй «Эвифакс» резюмировали, что просроченная задолженность по ипотеке неуклонно растёт, только за апрель долгов стало больше на 5,4%. На данный момент портфель невыплаченных долгов составляет 80 млрд рублей, сообщает РИА Новости.