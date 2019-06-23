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Россияне чаще стали допускать просрочки по ипотеке 

News.ru 56 минут назад
Фото: globallookpress.com
Общая сумма просроченных долгов по ипотечным кредитам выросла за год на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Специалисты бюро кредитных историй «Эвифакс» резюмировали, что просроченная задолженность по ипотеке неуклонно растёт, только за апрель долгов стало больше на 5,4%. На данный момент портфель невыплаченных долгов составляет 80 млрд рублей, сообщает РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, президент России Владимир Путин ответил на вопрос о льготной ипотеке под 6% для многодетных семей. Он подчеркнул, что отсутствие средств на реализацию этой меры является реальной ошибкой правительства.
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Личный счет , Недвижимость , Владимир Путин , РИА Новости
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