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Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тариф системы "Платон" с 1 июля будет проиндексирован на 14 копеек, составив 2,04 рубля за километр, сообщается в пресс-релизе Минтранса.
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"Размер индексации тарифа государственной системы "Платон" с 1 июля 2019 года будет снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции и составит 14 коп. Размер платы для грузоперевозчиков за использование федеральных дорог будет равен 2,04 рубля за км", — говорится в сообщении пресс-службы, которая приводит слова министра транспорта Евгения Дитриха по итогам обсуждений ведомства с представителями ассоциаций грузоперевозчиков и грузоотправителей.
По словам Дитриха, тариф системы "Платон" с 1 февраля 2020 года увеличится до 2,20 рубля за км, с 1 февраля 2021 года — до 2,35 рубля за км.
"Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%", — пояснил министр.
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