Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля

Тариф системы "Платон" с 1 июля будет проиндексирован на 14 копеек, составив 2,04 рубля за километр, сообщается в пресс-релизе Минтранса.

"Размер индексации тарифа государственной системы "Платон" с 1 июля 2019 года будет снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции и составит 14 коп. Размер платы для грузоперевозчиков за использование федеральных дорог будет равен 2,04 рубля за км", — говорится в сообщении пресс-службы, которая приводит слова министра транспорта Евгения Дитриха по итогам обсуждений ведомства с представителями ассоциаций грузоперевозчиков и грузоотправителей.

По словам Дитриха, тариф системы "Платон" с 1 февраля 2020 года увеличится до 2,20 рубля за км, с 1 февраля 2021 года — до 2,35 рубля за км.