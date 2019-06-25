Беглову удалось снизить тарифы ЖКХ

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову удалось снизить темпы роста тарифов ЖКХ. Благодаря этому петербуржцы до конца этого года сэкономят порядка 1,5 миллиардов рублей, а за год сумма сэкономленных средств составит около трех миллиардов.

Беглов поручил подчиненным сделать так, чтобы о столь приятной новости узнали как можно больше горожан. В результате было решено прикреплять к каждой следующей квитанции ЖКХ соответствующий информационный лист.

Врио губернатора объяснил снижение тарифов ЖКХ устранением бесхозяйственности.

Мы убрали количество ненужных посредников и неэффективные затраты. Мы экономим на бесхозяйственности. Мы сдули весь воздух в платежках, весь воздух! Некоторые материалы передаются в правоохранительные органы, — цитирует Беглова ИА REGNUM.

Глава Петербурга призвал не останавливаться на достигнутом и продолжить работу с энергосберегающими компаниями, чтобы добиться еще более эффективного расходования бюджетных средств.