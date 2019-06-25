Имитировал смерть? Как владелец криптобиржи украл биткоины

Появились новые подробности в деле криптобиржи QuadrigaCX, чей владелец Джеральд Коттен умер, буквально забрав деньги своих клиентов на тот свет, так как они хранились на кошельке, пароль у которого был только у Коттена. Как утверждают аудиторы, незадолго до смерти он перевел деньги на счета конкурирующих криптобирж, использовав их для покупки недвижимости и других предметов роскоши.

История с криптобиржей QuadrigaCX началась в начале текущего года, когда западные СМИ написали о том, как смерть ее владельца Джеральда Коттена разорила клиентов.

В декабре 2018 года 30-летний владелец сервиса Джеральд Коттен скоропостижно скончался в Индии от осложнений болезни Крона. При этом, как следует из показаний его вдовы Дженнифер Робертсон , большая часть средств клиентов в размере $190 млн хранилась в «холодном кошельке», доступ к которому был только у Коттена.

Холодным кошельком называют хранилище криптовалюты, не подключенное к интернету и работающее в режиме офлайн. Так как он не предназначен для быстрых транзакций, то он считается одним из самых надежных хранилищ.

Для его вскрытия необходим пароль, но, как утверждает Робертсон, комбинацию знал только ее покойный муж, не оставив при этом ее копий.

«Ноутбук, с помощью которого Джерри вел дела, запаролен, и я не знаю комбинацию или ключ восстановления. Несмотря на долгие и усердные поиски, я не смогла узнать, был ли пароль записан где-нибудь на бумаге», — говорится в письменных показаниях вдовы.

Для того, чтобы обнаружить деньги и заодно проверить показания Дженнифер Робертсон, была приглашена аудиторская компания Ernst&Young, которая провела собственное расследование. Как оказалось, в этой истории явно что-то не сходится.

По данным EY, незадолго до смерти Коттен перевел миллионы долларов в криптовалюте с аккаунтов своих клиентов на конкурирующие биржи. При этом эти средства использовались для покупки недвижимости и предметов роскоши для Коттена. В общей сложности таким образом владелец QuadrigaCX украл у своих клиентов свыше $200 млн в биткоинах, лайткоинах и эфире.

Аудиторы считают, что недвижимость в Новой Шотландии и Британской Колумбии, ценные бумаги, яхта, самолет, автомобили люкс-класса, а также золотые и серебряные монеты, ранее принадлежащие Коттену, а теперь являющиеся собственностью его жены, были куплены на украденные деньги клиентов, а потому должны быть изъяты.

Сообщается, что расследованием этого дела занимаются ФБР и канадские власти.

По понятным причинам аналитики из Ernst&Young не занимались расследованием обстоятельств смерти Джеральда Коттена, но слухи о том, что он не умер, а фальсифицировал свою кончину, появились практически сразу после новостей о замороженных счетах клиентов QuadrigaCX.

«Когда пыль уляжется, она [вдова Коттена] переедет к нему на его частный остров, оплаченный средствами из холодного кошелька, к которому они «потеряли доступ». Неплохой план», — пишет один из пользователей Reddit.

Кроме того, несколько юзеров утверждают, что в Индии, где умер Коттен, несложно заказать поддельное свидетельство о смерти, а затем бесследно исчезнуть.

Помимо прочего, по информации Bloomberg, владелец QuadrigaCX зарегистрировал завещание за 12 дней до своей предполагаемой кончины, оставив все имущество своей супруге Дженнифер, включая даже мили и баллы авиакомпаний, которыми летал Коттен.

Определенные вопросы вызывает и большой промежуток времени между смертью Коттена и новостей о ней — он скончался 9 декабря 2018 года, но первые сообщения о его кончине появились только 31 января.

Некоторые клиенты биржи обратились в похоронное бюро в Канаде, которое занималось погребением 30-летнего владельца криптобиржи. Один свидетель заявляет, что бюро подтвердило факт похорон, а другой утверждает, что сотрудник сервиса «был ошеломлен этим вопросом», так как Коттена даже не было в базе данных.

Нахождение криптовалют в сером секторе права и отсутствие стабильности делает покупку биткоинов и других подобных валют весьма рискованной затеей.

Не так давно Bloomberg признал криптовалюты одним из самых бесполезных явлений, поскольку никто не использует их как платежное средство.

По данным нью-йоркской аналитической компании Chainalysis Inc, лишь 1,3% финансовых транзакций в первый квартал 2019 года приходилось на биткоин — самую популярную из криптовалют. Еще большей проблемой является то, что операции с биткоином в основном носят спекулятивный характер.