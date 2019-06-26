Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.12
$
63.20
71.70
71.70
Прогноз
01.07 – 08.07
$
63.04
71.20
Индексы и котировки Brent
65.89
+0.06 Золото
1404.80
+0.10 РТС
1382.52
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
26.06
1.1362
+0.0074
12.06
1.1288
23.06
12.06
29.05

В каких регионах россияне переплачивают за коммуналку 

Рамблер 4 часа назад
«Российская газета» опубликовала списки регионов, в которых россияне исправно оплачивают услуги ЖКХ, а также, где проживает наибольшее количество должников. При этом оказалось, что в некоторых городах жители переплачивают за коммуналку.
Согласно исследованиям экспертов из международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2018 году жители Санкт-Петербурга переплатили за услуги ЖКХ 639 миллионов рублей, а жители Астраханской области — 242 миллиона. Отмечается, что собственники жилья не только пунктуально оплачивали счета, но также погашали задолженность за прошлые годы. В результате оба региона последовательно возглавили список по уровню платежной дисциплины. В пятёрку перечня также вошли Белгородская область с 99 процентами оплаты предъявленных платёжек, Краснодарский край с показателем в 98,4% и Ставропольский край, где жители оплатили 98,36% счетов.
Эксперты выяснили, что наименее добросовестные плательщики живут на Чукотке: там каждый собственник не доплачивает в среднем 4429 рублей. На втором месте оказалась Ингушетия с показателем в 3995 рублей, на третьем — Мурманская область с уровнем задолженности в 3011 рублей. Пятёрку антирейтинга замыкают Камчатский край (2891 рубль) и Республика Коми (2879 рублей).
В результате проведённого исследования специалисты FinExpertiza пришли к выводу, что в 2018 году россияне нарастили задолженность по оплате коммунальных услуг на 121,2 миллиарда рублей: на 11,6% больше, чем в 2017-ом.
Комментарии44
Личный счет , Видео , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На поручения Путина потратят триллион4
Палки в колеса: «Северному потоку» сорвали сроки6
Белоруссия просит у России новый кредит2
Российским пенсионерам пересчитали доплаты
ВВП России перестал расти4
Видео
03:54
«Россия объявила нам экономическую войну»
Экономика
01:24
Россия стала лидером по отказу от доллара
Экономика
04:10
Палки в колеса: «Северному потоку» сорвали сроки
Экономика Статьи
00:50
В России запретят грузинское вино
Экономика
02:12
Конфликт с РФ обрушил курс грузинской валюты
Рынки Экономика
03:34
Грузия заплатит за снятие российских санкций
Экономика Статьи
03:08
Коров за ваших куриц: что Токио требует от Москвы
Экономика Статьи
02:12
Конфликт с Россией: в Грузии считают потери
Экономика
08:42
Коллапс системы: на Украине кончился газ
Рынки Компании
00:30
Украину высмеяли за Вернадского на новой купюре
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение