В каких регионах россияне переплачивают за коммуналку

«Российская газета» опубликовала списки регионов, в которых россияне исправно оплачивают услуги ЖКХ, а также, где проживает наибольшее количество должников. При этом оказалось, что в некоторых городах жители переплачивают за коммуналку.

Согласно исследованиям экспертов из международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2018 году жители Санкт-Петербурга переплатили за услуги ЖКХ 639 миллионов рублей, а жители Астраханской области — 242 миллиона. Отмечается, что собственники жилья не только пунктуально оплачивали счета, но также погашали задолженность за прошлые годы. В результате оба региона последовательно возглавили список по уровню платежной дисциплины. В пятёрку перечня также вошли Белгородская область с 99 процентами оплаты предъявленных платёжек, Краснодарский край с показателем в 98,4% и Ставропольский край, где жители оплатили 98,36% счетов.

Эксперты выяснили, что наименее добросовестные плательщики живут на Чукотке: там каждый собственник не доплачивает в среднем 4429 рублей. На втором месте оказалась Ингушетия с показателем в 3995 рублей, на третьем — Мурманская область с уровнем задолженности в 3011 рублей. Пятёрку антирейтинга замыкают Камчатский край (2891 рубль) и Республика Коми (2879 рублей).

В результате проведённого исследования специалисты FinExpertiza пришли к выводу, что в 2018 году россияне нарастили задолженность по оплате коммунальных услуг на 121,2 миллиарда рублей: на 11,6% больше, чем в 2017-ом.