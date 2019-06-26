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Какие изменения ждут россиян с 1 июля 

Рамблер + ещё 1 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Корреспонденты News.ru опубликовали список нововведений, которые вступят в силу летом 2019 года. В результате эксперты предрекают рост цен на бензин, на жильё и увеличение тарифов ЖКХ.
С 1 июля 2019 года застройщики обязаны аккумулировать деньги дольщиков на специальных эскроу-счетах. Предприниматели будут вынуждены брать кредиты на строительство в банках, при этом средства клиентов окажутся доступны только после сдачи жилых объектов в эксплуатацию. Эксперты в сфере недвижимости пришли к выводу, что нововведение приведёт к росту цен на жильё.
Также с 1 июля заканчивается действие соглашения правительства РФ с нефтяными компаниями о «заморозке» цен на топливо. В подписанном сторонами документе была указана максимальная цена на горючее марок АИ-92, АИ-95 и дизель. На встрече министра финансов с предпринимателями 17 июня была достигнута договорённость, что розничные цены на горючее не будут превышать инфляцию. Впрочем, эксперты не склонны верить, что бизнесмены способны сдержать подорожание топлива.
С начала второго месяца лета произойдёт очередная индексация тарифов на услуги ЖКХ. «Коммуналка» подорожает на 2,4%. Предыдущее повышение в январе текущего года составило 1,7%. Повышение тарифов тогда Минэкономразвития объяснил необходимостью в связи с ростом НДС до 20%.
Впрочем, по данным издания, россиян ждут и позитивные перемены: например, повышение компенсаций неработающим родителям, ухаживающим за детьми инвалидами 1 группы, почти вдвое. В настоящее время выплата составляет 5500 рублей для родителя или опекуна и 1200 другому лицу. При этом для жителей Крайнего Севера и в регионах с тяжёлыми климатическими условиями размер выплаты умножается на соответствующий районный коэффициент.
С 1 июля будет упрощён въезд иностранцев на территорию Калининградской области. С началом второго месяца лета сделать это можно будет по электронной визе. Сегодня таим образом гости из-за рубежа могут посетить Дальневосточный федеральный округ.
С лета 2019 года работающие россияне будут обязаны проходить независимую оценку квалификации. Таким образом планируется проверять сотрудников на соответствие профстандарту. Предполагается, что нововведение заменит существующие аттестации, аккредитации и квалификационные экзамены.
Комментарии
Личный счет , Правительство РФ , Минэкономразвития
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