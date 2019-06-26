Россиянам решили помочь самостоятельно бороться с долларами

Госдуму внесли три законопроекта, которые должны повысить привлекательность инвестиций в золото у населения, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Один законопроект вводит норму, освобождающую покупку драгметаллов физическими лицами от налога на добавленную стоимость (НДС). Как указано в пояснительной записке, таким образом планируют стимулировать развитие альтернативной доллару системы накопления населения.

На данный момент НДС для покупки золотых слитков составляет 20 процентов. При этом, как указано в документе, население не хранит сбережения в золоте. При отмене НДС спрос у частных инвесторов на этот металл, по прогнозам, вырастет с четырех тонн в год до 50 тонн.

Помимо этого, планируется освободить доходы по обезличенным металлическим счетам от НДФЛ. Сейчас эти доходы первые три года облагаются НДФЛ в размере 13 процентов. В дальнейшем налог не взимается. Если предложения примут, новые правила заработают с 1 января 2020 года.