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Россиянам решили помочь самостоятельно бороться с долларами 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Госдуму внесли три законопроекта, которые должны повысить привлекательность инвестиций в золото у населения, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Один законопроект вводит норму, освобождающую покупку драгметаллов физическими лицами от налога на добавленную стоимость (НДС). Как указано в пояснительной записке, таким образом планируют стимулировать развитие альтернативной доллару системы накопления населения.
На данный момент НДС для покупки золотых слитков составляет 20 процентов. При этом, как указано в документе, население не хранит сбережения в золоте. При отмене НДС спрос у частных инвесторов на этот металл, по прогнозам, вырастет с четырех тонн в год до 50 тонн.
Помимо этого, планируется освободить доходы по обезличенным металлическим счетам от НДФЛ. Сейчас эти доходы первые три года облагаются НДФЛ в размере 13 процентов. В дальнейшем налог не взимается. Если предложения примут, новые правила заработают с 1 января 2020 года.
Ранее сообщалось, что в центробанке Эстонии хранится всего один золотой слиток весом 11 килограммов и стоимостью полмиллиона евро. Это, скорее, музейный экспонат, поскольку его чистоты недостаточно для реализации на финансовых рынках.
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Комментарии
Личный счет , Григорий Березкин , Госдума , Центральный банк России
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