У жителей России вырос объем «свободных» денег

По итогам мая объем «свободных» денег у жителей России увеличился на 4,7% в сравнении с апрелем, пишет News.ru со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Так, показатель составил 28,7 тыс. руб., достигну максимума с начала года. В сравнении с маем прошлого года объем «свободных» денег вырос на 19,6%.

Термин «свободные деньги» используется для обозначения разницы между доходами домохозяйства и тратами на товары и услуги.

Ранее Udm-info.ru сообщал, что по итогам апреля граждане России сократили ежедневные траты почти на 8%.