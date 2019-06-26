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У жителей России вырос объем «свободных» денег 

Rambler News Service 4 часа назад
Фото: РИА Новости
По итогам мая объем «свободных» денег у жителей России увеличился на 4,7% в сравнении с апрелем, пишет News.ru со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Так, показатель составил 28,7 тыс. руб., достигну максимума с начала года. В сравнении с маем прошлого года объем «свободных» денег вырос на 19,6%.
Термин «свободные деньги» используется для обозначения разницы между доходами домохозяйства и тратами на товары и услуги.
Ранее Udm-info.ru сообщал, что по итогам апреля граждане России сократили ежедневные траты почти на 8%.
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Личный счет , Udm-info.ru
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