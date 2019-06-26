Золото вместо доллара

Власти намерены отменить налоги для владельцев золотых слитков обезличенных металлических счетов. Позволит ли это сделать инвестиции в драгоценные металлы массовым продуктом для россиян?

Российские законодатели предложили россиянам альтернативу — вместо американской валюты покупать золотые слитки. А чтобы подогреть интерес граждан к инвестициям в благородный металл, они намерены отменить НДС, который сейчас приходится платить владельцам золотых слитков при покупке. Также предлагается освободить от налога на доходы граждан, открывающих обезличенные металлические счета, а сами счета застраховать в АСВ по аналогии с банковскими вкладами. С этими предложениями выступила группа сенаторов Совета Федерации , подготовивших законопроект, который в случае его одобрения должен вступить в силу уже с января будущего года.

Как говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту, объем средств граждан на обезличенных металлических счетах составляет 100-150 млрд рублей, то есть не более чем 2,4% от размера средств, которые россияне хранят в валюте. По данным ЦБ, всего граждане принесли в банки валюты в пересчете на рубли около 6,2 млрд рублей, а доля депозитов в долларах и евро выросла до 21,5%. На поведение вкладчиков не повлияли ни снижающаяся доходность депозитов, ни продолжающееся с осени 2018 года укрепление рубля. Авторы законопроекта считают, что налоговые льготы способны изменить этот тренд и спрос со стороны частных инвесторов на золото вырастет с 3-4 тонн в год до 50 тонн.

Инициативы отмены НДС на золото и монеты обсуждаются не первый год. Однако в этот раз все серьезно: идею лоббируют в Минфине . К тому же инициатива полностью укладывается в рамки государственной политики по дедолларизации экономики. Банк России продолжает рекордными темпами сокращать долю американских treasuries, замещая долларовые активы валютами других стран (например, юанем) и скупая у производителей практически все золото. За год объем монетарного золота в резервах ЦБ вырос на 11% и на начало июня составил почти 90 млрд долларов. В мае Банк России закупил 6,22 тонны золота.

Кому выгодна отмена налогов?

С одной стороны, повышенный спрос на золото, на который надеются чиновники, должен поддержать отечественные компании, попавшие под санкции. Например, аффинажный завод в Екатеринбурге, который контролирует группа «Ренова» Виктора Вексельберга . В мае Лондонская ассоциация участников рынка драгметаллов (LBMA) исключила предприятие из списка надежных поставщиков, фактически перекрыв ему доступ на лондонский рынок.

А с другой стороны, как надеются в Минфине, налоговые льготы на золото стимулируют состоятельных граждан переводить свои капиталы из-за границы в Россию.

«Мы получаем обращения, в том числе от банков, которые говорят, что есть клиенты, которые готовы внести значительные суммы — порядка миллиарда рублей — и купить золото, при этом клиент хочет иметь возможность забрать, когда ему нужно, пару слитков. Если отмена НДС позволит нам даже на несколько десятков миллиардов репатриировать капитал, она будет оправданна», — говорил ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Стоит ли инвестировать в золото сейчас?

Золото — это актив, надежность которого понятна большей части инвесторов. Поэтому, как только на рынках назревает кризис, многие инвесторы начинают продавать акции и облигации и покупают либо фьючерсы, либо бумаги ETF, инвестирующих в драгоценные металлы. Примерно это сейчас и наблюдается на рынке. 24 июня стоимость тройской унции на торгах в Лондоне поднялась до 1 439,21 доллара. С начала июня золото выросло в цене на 8,2%. Сейчас металл торгуется чуть выше 1 414 долларов, оставаясь на максимуме с 2016 года.

Интерес инвесторов к золоту подогревают эскалация конфликта США с Ираном и снижение ставок мировых центробанков. Заявления главы ФРС Джерома Пауэлла , что Федеральная резервная система будет «надлежащим образом» реагировать на риски, связанные с глобальной торговой войной, косвенно подтверждают ожидания участников рынка, что Федрезерв может также начать цикл снижения ставок. Все это отражается на фондовом рынке (индекс S&P 500 снижается уже неделю), а десятилетние US Treasuries сейчас торгуются под 2%, хотя еще в начале года ставки превышали 2,5-2,7%. Все это приводит к ослаблению позиций доллара относительно большинства мировых валют и росту котировок золота, цены на которое устанавливаются как раз в американской валюте.

По мнению аналитика по товарным рынкам «Открытия» Оксаны Лукичевой , если цена тройской унции окончательно закрепится выше 1 375-1 400 долларов, это может открыть дорогу к новым рекордам. Стоимость золота может взлететь к 1 600 долларам и выше. Поэтому, советует она, инвесторам стоит следить за рынком и в случае коррекции на рынке использовать эту возможность для покупки металла. С другой стороны, предупреждает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека, в случае смягчения политической риторики стоимость тройской унции может снизиться. Например, если на предстоящем в конце июня саммите «большой двадцатки» лидерам стран удастся разрешить разногласия. Часть инвесторов, судя по всему, не исключают такого сценария, в пользу чего говорит растущее число коротких позиций в золоте.

Выгодна ли покупка слитков и ОМС?

Большинство экспертов, опрошенных Банки.ру, позитивно воспринимают инициативу властей отменить налоги для тех, кто вкладывает деньги в золото. В частности, по словам вице-президента «Золотого монетного дома» Алексея Вязовского, это может быть интересно долгосрочным инвесторам, которые не хотят разбираться в биржевых спекуляциях, открывать счет у брокера.

«Зачастую такие люди вообще не доверяют современной финансовой системе», — говорит он.

Однако значительного спроса от частных инвесторов на слитки или ОМС участники рынка не ждут. По оценкам БКС, объем средств на ОМС может за пару лет вырасти с нынешних 150 млрд до 230-300 млрд рублей, а годовой объем покупок инвестиционного золота в слитках — с 2,8 до 3-3,2 тонны.

Дело в том, что даже с учетом отмены НДС при покупке золотых слитков остается немало сложностей. Во-первых, жесткая ценовая политика банков, из-за которой покупать их выгодно, только если вы обладаете значительной суммой денег. Скажем, в Сбербанке слиток весом 1 грамм обойдется в 3,9 тыс. рублей, а вот 100-граммовый слиток — уже в 365 тыс. рублей (с учетом НДС). Таким образом, в зависимости от веса слитка разница в стоимости грамма золота при покупке для инвестора будет существенной. Как и спреды: например, разница между ценой продажи и покупки слитка весом 1 грамм составляет 43% (с учетом НДС), а для слитка весом 100 грамм — 33%.

Во-вторых, спреды при покупке и продаже золотых слитков, которые выставляют банки, могут сделать невыгодными вложения даже при условии значительного роста цен на золото. В том же Сбербанке разница между ценой покупки и продажи слитков даже с вычетом НДС может составлять 10-15%. Причем банк всегда вправе установить наиболее выгодный для себя «золотой» курс, который будет значительно отличаться от биржевой цены. Эта же проблема характерна и для обезличенных металлических счетов.

В-третьих, само по себе обладание слитком не принесет дохода, а, напротив, потребует дополнительных расходов от его владельца — за хранение в банке, а в случае, если золото будет храниться за пределами банковского хранилища, еще придется оплатить оценку при его продаже. Понятно, что любой товарный дефект, царапина или скол автоматически снизит стоимость золотого слитка. В худшем случае банк просто откажется купить золото.

Есть ли альтернативы?

С этой точки зрения куда более удобными для инвестора с небольшим капиталом может оказаться покупка биржевых фондов, инвестирующих в золото, или ПИФов. Последние вкладывают основную часть средств в иностранные ETF на золото, но также могут вкладывать средства в ценные бумаги золотодобывающих компаний. Минусом таких вложений являются высокие комиссии за управление, которые могут составлять 2-3%. Кроме того, как и в большинстве ПИФов, инвестору, возможно, придется заплатить комиссию агенту. С учетом того, что доходность «золотых фондов» последний год не очень высока (в среднем 2-3%), вложения в ПИФы выглядят не очень привлекательными. В то же время за более долгосрочный период — пять лет — некоторые фонды, инвестирующие в золото, принесли своим инвесторам свыше 70%.