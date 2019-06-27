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Долги россиян по ЖКХ выросли на 120 миллиардов рублей 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
За 2018 год задолженность российских граждан по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) увеличилась на 121,2 миллиарда рублей, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные FinExpertiza.
В предыдущем, 2017-м, этот показатель составлял 108,6 миллиарда, то есть, темпы роста долгов выросли почти на 12 процентов. Хуже всего с платежной дисциплиной на Чукотке: в 2018-м там на каждого жителя пришлось 4,4 тысячи рублей, недоплаченных управляющим компаниям. В Ингушетии граждане в среднем задолжали по ЖКУ по 4 тысячи рублей, в Мурманской области — по 3 тысячи.
Дисциплинированнее жителей других регионов, в свою очередь, оказались астраханцы и петербуржцы: они не просто оплачивали текущие счета, но активно возвращали накопившуюся за прошлые годы задолженность. В итоге в Санкт-Петербурге граждане «переплатили» за ЖКХ 639 миллионов рублей, в Астраханской области — 242 миллиона рублей.
Как отмечает «Российская газета», в недоборе средств на оплату коммунальных услуг виноваты не только потребители, но и поставщики: зачастую они не ведут претензионную работу, то есть, не подают в отношении должников судебные иски. Еще одна проблема связана с системой сбора платежей — в некоторых регионах тяжело или невозможно оплатить услуги по безналичному расчету, в итоге деньги собирают наличными, и не все они доходят до адресата.
Ранее в июне в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий списание безнадежных долгов по ЖКХ. Согласно документу, управляющие компании не смогут требовать с граждан задолженность по истечении искового срока, то есть, трех лет.
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Личный счет , Госдума , "Российская газета"
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