Банки снижают кредитование пенсионеров

В 2019 г. в структуре заемщиков потребкредитов доля граждан старше 60 лет сокращается самыми высокими темпами и уже упала ниже уровня 10%, подсчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Банки стараются избегать рискованных кредитов из-за ужесточения требований ЦБ к кредитному портфелю.

В январе-мае 2019 г. количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составило 7,41 млн ед., увеличившись всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. (в январе-мае 2018 года — 7,40 млн ед.).

Таким образом, количество выданных потребкредитов за год фактически не изменилось.

При этом в возрастной структуре заемщиков по количеству выданных потребкредитов произошли значительные изменения.

Так, выросли доли граждан до 50 лет: от 30 до 39 лет — на 1,1 процентного пункта (п.п.), моложе 30 лет — на 0,8 п.п. и от 40 до 49 лет — на 0,4 п.п.

В свою очередь, доли групп граждан старше 50 лет существенно снизились: от 50 до 59 лет — на 1,1 п.п., а старше 60 лет — на 1,2 п.п.

Наибольшая доля в структуре заемщиков по количеству выданных потребкредитов осталась за возрастной категорией от 30 до 39 лет — 31,0%, а наименьшая — за гражданами старше 60 лет.

В январе-мае 2019 г. доля самых пожилых заемщиков снизилась до 9,9%.

В январе-мае 2019 г.а самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (343,3 тыс. ед.), Московской области (317,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (280,6 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (266,7 тыс. ед.).

При этом самая серьезная динамика роста выдачи потребительских кредитов в январе-мае 2019 г. (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Москве (+17,9%), Московской области (+13,6%), Санкт-Петербурге (+12,6%), а также Омской (+12,1%) и Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (+9,7%) областях.

В свою очередь, в ряде регионов (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) выдача потребкредитов сократилась, в т.ч. в Удмуртской Республике (-5,1%), Нижегородской (-3,7%), Свердловской (-3,5%), Ленинградской (-3,4%) и Краснодарской (-3,4%) областях.