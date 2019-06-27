Россияне погрязли в долгах

Более 40 процентов заемщиков в России по состоянию на май текущего года имели два и более кредитов. Об этом свидетельствует исследование бюро кредитных историй «Эквифакс», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

18,5 процента россиян обслуживают в банках как минимум три ссуды, а восемь процентов граждан — четыре и более.

За год число банковских клиентов с двумя и более кредитами увеличилось на 1,3 процентного пункта, с тремя — на 1,28 процентного пункта, а с четырьмя и более — на 0,85 процентного пункта.

На микрофинансовом рынка складывается похожая ситуация: более 60 процентов клиентов микрофинансовых организаций (МФО) обслуживают как минимум два займа, 38,5 процента граждан — три и более. Таким образом, на одного заемщика в банках и МФО в мае текущего года приходилось 3,96 договора против 3,87 в мае 2018 года.

Ранее в июне сообщалось, что средний размер займа в российских микрофинансовых организациях за первые пять месяцев 2019 года снизился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12 тысяч рублей.