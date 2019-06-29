Орешкин считает, что ЦБ должен регулировать выдачу банками потребительских кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что Центральный банк должен регулировать выдачу банками потребительских кредитов через соотношение текущих платежей заемщика по кредитам к совокупному доходу человека. Об этом он заявил в интервью изданию РБК.

Говоря о том, какие есть у регулятора инструменты денежно-кредитной политики по сдерживанию роста одного вида кредитования, Орешкин отметил важность выдачи банком кредитов через механизм "платеж к доходу".

"По ЦБ это прежде всего инструменты регулирования кредитного предложения. Самое главное — это, конечно, работа через механизм "платеж к доходу", то есть ограничение тех кредитов, которые приносят наибольшие социальные проблемы. Потому что семьи, которые попадают в такие жесткие рамки, находятся в очень неприятном положении", — сказал он.

Министр заявил, что уже в течение года пытается объяснить ЦБ, что отсутствие ограничений по платежу к доходу "ведет к тому, что реально надувается пузырь" на рынке потребительского кредитования.

Орешкин добавил, что речь идет об ограничениях по уровню платежа, который делает заемщик, относительно уровня его дохода.

"Да, требования к капиталу, связанные в первую очередь с соотношением платежа к доходу. Причем платежа не по кредиту одному банку, а по всем платежам, которые есть у человека. Если бы эта мера была применена год назад, мы бы этой проблемы с пузырем [на рынке потребкредитования] сейчас не имели", — заключил министр.

По его мнению, если бы была реализована система, при которой банк понимает, что у конкретного заемщика уровень платежа по кредиту превышает определенный порог, то такой кредит попадал бы в категорию "очень высокого резервирования".

"Таким образом, дестимулировался бы такой вид кредитования. Это, подчеркну, нормальная макропруденциальная политика, которой пользуются все центральные банки", — сказал Орешкин.

Проблема закредитованности населения

Президент Владимир Путин 20 июня в ходе прямой линии обратил внимание ЦБ РФ на опасность возникновения "пузырей" в сегменте потребительского кредитования. Он напомнил, что банки предоставляют гражданам кредиты, условно говоря, под залог 40% заработной платы, что чревато рисками. Он добавил, что не нужно в экономике "надувать" эти "пузыри". Более того, по словам главы государства, кредитование граждан негативно сказывается на их доходах.

Согласно аналитическому докладу Банка России о потребительском кредитовании, замедление роста потребительского кредитования приведет к снижению его вклада в рост ВВП на коротком горизонте, но поддержит рост экономики в долгосрочном периоде. Более того, по мнению авторов доклада, ВВП РФ в I квартале 2019 года мог бы снизиться до нуля при отсутствии роста необеспеченного потребительского кредитования.

В докладе также отмечается, что задолженность по необеспеченным потребительским кредитам по состоянию на 1 мая составляет 7,9 трлн руб. За 12 месяцев рост задолженности составил 25,3%, предварительные данные указывают на снижение годового темпа до 25,1% на 1 июня 2019 года. При этом основной вклад в прирост необеспеченного потребительского кредитования в 2018-2019 годах обеспечили сегменты "кредиты наличными" и "кредитные карты".