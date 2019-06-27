Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.01
$
63.20
71.61
71.70
Прогноз
01.07 – 08.07
$
63.04
71.20
Индексы и котировки Brent
66.66
+0.66 Золото
1407.43
+0.11 РТС
1384.52
+0.21
Динамика валют
EUR / USD
26.06
1.1360
+0.0083
13.06
1.1277
23.06
12.06

ФНС получит право рассылать смс о налоговых недоимках 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Представитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России рассказал о внесенном в Госдуму законопроекте: в случае его принятия уведомлять о недоимках граждан можно будет по электронной почте или смс, а они в свою очередь смогут направлять документы налоговикам из МФЦ.
"Мы получим право уведомлять налогоплательщиков об имеющихся у них недоимках посредством смс либо сообщений по электронной почте", — сказал замглавы управления налогообложения юрлиц ФНС Андрей Коньков на конференции "Налоги 2019".
Он уточнил, что это предусмотрено законопроектом о совершенствовании налогообложения, внесенным правительством в Госдуму.
"Дабы не злоупотреблять этими полномочиями, законопроектом предлагается, что это возможно делать не чаще одного раза в квартал", — уточнил представитель ФНС.
По его словам, документ также позволит физлицам направлять документы в налоговые органы через МФЦ — если законопроект будет принят, это станет возможным с 2020 года.
Последние новости
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы Меркель стало плохо на встрече с Штайнмайером Мэр Нью-Йорка назвал Россию главной угрозой
Комментарии
Личный счет , Андрей Коньков , Федеральная налоговая служба , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Международные резервы России достигли рекордного роста2
Основатель «Рольфа» ответил на обыски в компании
В Грузии посчитали убытки от потери туристов из России
Россиянам пересчитали пенсии66
В МЭР планируют контролировать траты россиян8
Видео
03:54
«Россия объявила нам экономическую войну»
Экономика
01:24
Россия стала лидером по отказу от доллара
Экономика
04:10
Палки в колеса: «Северному потоку» сорвали сроки
Экономика Статьи
00:50
В России запретят грузинское вино
Экономика
00:56
Россиянам пересчитали пенсии
Личный счет
02:12
Конфликт с РФ обрушил курс грузинской валюты
Рынки Экономика
03:34
Грузия заплатит за снятие российских санкций
Экономика Статьи
03:08
Коров за ваших куриц: что Токио требует от Москвы
Экономика Статьи
02:12
Конфликт с Россией: в Грузии считают потери
Экономика
08:42
Коллапс системы: на Украине кончился газ
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение