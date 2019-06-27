ФНС получит право рассылать смс о налоговых недоимках

Представитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России рассказал о внесенном в Госдуму законопроекте: в случае его принятия уведомлять о недоимках граждан можно будет по электронной почте или смс, а они в свою очередь смогут направлять документы налоговикам из МФЦ.

"Мы получим право уведомлять налогоплательщиков об имеющихся у них недоимках посредством смс либо сообщений по электронной почте", — сказал замглавы управления налогообложения юрлиц ФНС Андрей Коньков на конференции "Налоги 2019".

Он уточнил, что это предусмотрено законопроектом о совершенствовании налогообложения, внесенным правительством в Госдуму.

"Дабы не злоупотреблять этими полномочиями, законопроектом предлагается, что это возможно делать не чаще одного раза в квартал", — уточнил представитель ФНС.

По его словам, документ также позволит физлицам направлять документы в налоговые органы через МФЦ — если законопроект будет принят, это станет возможным с 2020 года.