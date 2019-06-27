Власти открестились от планов следить за расходами россиян

Минэкономразвития не планирует следить за расходами россиян, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минэкономразвития России не ведет разработку соответствующего законопроекта и не имеет планов по его разработке», — сообщили в министерстве.

Представители пресс-службы уточнили, что «вопрос выявления крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках».

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на замдиректора департамента инвестиционной политики ведомства Бэллу Панину, что Минэкономразвития планирует начать контролировать расходами физических лиц в целях борьбы с теневой экономикой. Было заявлено, что это первый шаг для выявления теневого дохода.