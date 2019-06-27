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Нуждающимся предложили бесплатно получать просрочку 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Законопроект о безвозмездной передаче нуждающимся продуктов питания с истекшим сроком годности внесли в Госдуму. Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Вострецов и Юрий Волков. Об этом сообщило РИА ФАН.
Депутаты предложили разработать механизм, благодаря которому торговым сетям разрешат раздавать просрочку нуждающимся россиянам.
В настоящее время, согласному законодательству, передача товара облагается НДС. По этой причине благотворительность приводит к дополнительным расходам. Политики предлагают освободить владельцев продуктовых магазинов от подобных затрат. В связи с этим они посоветовали внести поправки в Налоговый кодекс РФ. Помимо этого новая инициатива позволит супермаркетам не выбрасывать просроченные продукты, а раздавать их.
Предложение распространяется на бутилированную воду, но не касается алкогольных напитков и детского питания, отметил сайт News.ru.
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Личный счет , Сергей Вострецов , Юрий Волков , Госдума
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