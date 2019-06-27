Нуждающимся предложили бесплатно получать просрочку

Депутаты предложили разработать механизм, благодаря которому торговым сетям разрешат раздавать просрочку нуждающимся россиянам.

В настоящее время, согласному законодательству, передача товара облагается НДС. По этой причине благотворительность приводит к дополнительным расходам. Политики предлагают освободить владельцев продуктовых магазинов от подобных затрат. В связи с этим они посоветовали внести поправки в Налоговый кодекс РФ. Помимо этого новая инициатива позволит супермаркетам не выбрасывать просроченные продукты, а раздавать их.

Предложение распространяется на бутилированную воду, но не касается алкогольных напитков и детского питания, отметил сайт News.ru.