Законопроект о безвозмездной передаче нуждающимся продуктов питания с истекшим сроком годности внесли в Госдуму. Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Вострецов и Юрий Волков. Об этом сообщило РИА ФАН.
Депутаты предложили разработать механизм, благодаря которому торговым сетям разрешат раздавать просрочку нуждающимся россиянам.
В настоящее время, согласному законодательству, передача товара облагается НДС. По этой причине благотворительность приводит к дополнительным расходам. Политики предлагают освободить владельцев продуктовых магазинов от подобных затрат. В связи с этим они посоветовали внести поправки в Налоговый кодекс РФ. Помимо этого новая инициатива позволит супермаркетам не выбрасывать просроченные продукты, а раздавать их.
Предложение распространяется на бутилированную воду, но не касается алкогольных напитков и детского питания, отметил сайт News.ru.