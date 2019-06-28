Cтало известно, насколько проиндексируют пенсии в 2020 году

В документе также написано, что в 2021 году стоимость пенсионного балла составит 98 рублей 86 копеек — рост на 6, 3 процента, в 2022 году — 104 рубля 69 копеек, то есть пенсии проиндексируют на 5,9 процента.

Напомним, в этом году страховые пенсии выросли на 7,05 процента (что почти вдвое выше уровня прошлогодней инфляции), увеличившись в среднегодовом выражении на тысячу рублей.

Соответственно в ближайшие три года их тоже планируют повышать опережающими темпами по сравнению с инфляцией (по итогам 2019 года инфляция прогнозируется на уровне 4,3 процента, что почти в полтора раза меньше предполагаемого уровня индексации пенсий). Рост пенсий почувствуют на себе только неработающие пенсионеры. Работающие смогут его ощутить только после увольнения.