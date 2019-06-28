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Путин подписал закон о защите прав дольщиков 

Банки.ру + ещё 1 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту интересов участников долевого строительства в случае банкротства застройщика.
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон „Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» принят Госдумой 19 июня и одобрен Советом Федерации 26 июня.
«Федеральным законом предусматривается ряд изменений, направленных на предоставление участникам долевого строительства дополнительных гарантий защиты их прав», — отмечается в материалах, опубликованных на официальном сайте Кремля.
Изменения, в частности, предусматривают создание региональных фондов за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда для достройки проблемных объектов.
Также законом вводится жесткий контроль за целевым расходованием выделяемых средств через механизм обязательного банковского сопровождения всех расходных операций региональных фондов.
Кроме того, предусматривается возможность досрочного прекращения договоров страхования гражданской ответственности застройщика, а также договоров поручительства банка по обязательствам перед дольщиками и передачи ответственности фонду.
Как отмечалось ранее, изменения были подготовлены во исполнение перечня поручений президента РФ. Эти нормы помогут завершить строительство проблемных объектов в случае банкротства застройщиков и защитить права граждан.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации
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