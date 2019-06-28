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Топилин оценил ежегодные расходы на выплаты детский пособий 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Выплаты пособий на детей от 1,5 года до 3 лет могут обойтись бюджету в 70-80 миллиардов рублей, они начнутся с 1 января 2020 года, сообщил журналистам глава Минтруда Максим Топилин.
Во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что выплаты на детей от полутора до трех лет должны распространяться на семьи с доходом в два прожиточных минимума.
"Сейчас проект бюджета считается, это потребует порядка 70-80 миллиардов рублей в год. Эти средства попадут в семьи с относительно невысокими доходами, планка доходности будет два прожиточных минимума, президент сказал это на прямой линии. Это должно сыграть в снижении бедности. Осталось только это решение оформить, оно уже состоялось, оно будет. Это будет с 1 января 2020 года, это будет серьёзной поддержкой", — сказал Топилин, который находится с рабочей поездкой в Северной Осетии.
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