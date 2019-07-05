Опять за наш счет? Как в России поднимут пенсии

Россиян вновь пытаются заставить самим копить себе на будущую пенсию. Чтобы увеличить размер пенсионного обеспечения, предлагается ввести добровольно-принудительную программу софинансирования отчислений. Так, НАПФ предлагает обязать работника платить уже сейчас на пенсионный счет 2% от своей зарплаты, еще 2% должен «подкинуть» работодатель, и 1% добавит государство. Эксперты отмечают, что идея жизнеспособна, но поможет далеко не всем.

Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) предложила работодателям и работникам «скинуться» на будущую пенсию, чтобы поднять ее уровень для россиян. Так, в НАПФ предлагают ввести систему софинансирования пенсионных отчислений по следующему принципу: 2% взносов осуществляет сам работающий гражданин, 2% — его работодатель, и 1% доплачивает государство.

Необходимость внедрения такой солидарной системы обоснована в отчете НАПФ, который 5 июля презентован на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге (есть в распоряжении «Газета. Ru»). В докладе ассоциации отмечается, что при внедрении такой системы уплаты взносов размер будущей пенсии для работника к моменту выхода «на покой» можно повысить до 56% от суммы утраченного дохода, то есть получаемой зарплаты.

Сейчас размер пенсии составляет в среднем 36% от зарплаты, которую человек получал до момента достижения пенсионного возраста.

НАПФ предлагает сделать корпоративные программы обязательными в рамках системы негосударственного пенсионного обеспечения — НПО. Свои выводы ассоциация представит регулятору — Банку России, исполнительной власти и общественности. Также предложено включить в корпоративные программы ряд льгот, в том числе предусмотренных для системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

ИПК — это единая концепция, с помощью которой правительство пытается привлечь граждан самостоятельно копить на будущую пенсию. Однако идея популярностью не пользуется.

Иногда ИПК называют пенсионными баллами, которые человек смог накопить в течение своего трудового периода. Коэффициент подсчитывают за каждый выработанный год с учетом сумм отчислений в Пенсионный фонд — ПФР. Баллы отражаются на лицевом счете каждого работающего человека, участвующего в уплате индивидуальных страховых взносов. От них зависит напрямую величина пенсии. При этом учитываются и обязательные отчисления — те, которые платит за работника его наниматель, и добровольные взносы на пенсию.

Ранее концепция ИПК предполагала, что работник будет делать исключительно добровольные взносы из своей заработной платы на формирование своей будущей пенсии. Планировалось, что ежемесячный взнос для формирования ИПК будет устанавливаться самим работником.

Ставку взносов предлагалась ограничить шкалой от 0% до 6% от зарплаты.

Но предложенная концепция добровольной уплаты взносов не работает. Зарплаты слишком малы для того, чтобы люди могли откладывать из них часть средств. Да и доверие к пенсионным предложениям государства невелико.

В НАПФ предложили свой путь и считают, что участниками предлагаемой ассоциацией модели накоплений в ближайшие годы могут стать до 15 млн человек.

Помимо приманки — софинансирования со стороны государства — НАПФ для активного запуска программы предлагает освободить от налога на доходы физических лиц те выплаты, которые работник будет вносить на свой будущий пенсионный план. То есть 2% от зарплаты, которые человек будет сам перечислять на будущую пенсию, не будут облагаться налогом в 13%.

Согласно расчетам НАПФ на основании сумм нынешних пенсий, эта мера уже сейчас позволила бы сохранить в доходах будущих пенсионеров в среднем 450 рублей в месяц

Бюджет, лишившись 2% от налога на физических лиц, может недополучить всего 6 млрд рублей, отмечается в обзоре.

Также НАПФ предлагает освободить от налога на прибыль пенсионные взносы по договору НПО, которые компании делают в пользу своих сотрудников при условии, что те отработали на одном месте не менее трех лет.

В феврале-марте 2019 года НАПФ опросил 26% негосударственных пенсионных фондов (НПФ) о готовности к такому рода нововведениям. Это примерно 90% рынка негосударственного пенсионного обеспечения. На основании их согласия на внедрение подобной схемы и был подготовлен обзор.

Обзор НАФП показал, что количество участников корпоративных программ и индивидуального НПО на стадии накоплений практически сравнялось. Если в первом случае речь идет о 1,89 млн граждан, то во втором — о 1,78 млн человек. При этом 1,18 млн граждан уже получают корпоративную пенсию, а у «индивидуалов» этот показатель значительно ниже — всего 0,03 млн человек.

90% взносов на добровольную пенсию приходится именно на те программы, которые инициируют и ведут работодатели. Средний размер взносов по такому виду НПО составляет 46 тыс. рублей в год. В индивидуальном НПО — всего 5 тыс. рублей¸ говорится в обзоре. Соответственно различаются и средние счета по этим видам пенсионного обеспечения — 312 тыс. и 23 тыс. При этом в прошлом году взносы в систему НПО на 36 млрд рублей превысили выплаты на текущие пенсии людям, выходящим на заслуженный отдых. А этот факт, по мнению авторов обзора, говорит о потенциале развития именно добровольно-принудительного направления софинасирования будущей пенсии.

«При наличии политической воли такая конструкция может быть жизнеспособной. В любом случае, это будет лучше, чем текущая система», — полагает Алексей Янин, управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА».

Правда, все равно рассчитывать на решение проблем пенсионного обеспечения в масштабах всей страны таким способом тяжело — это затронет только часть населения, прежде всего, работников крупнейших корпораций, где уже есть масштабные пенсионные программы, добавляет эксперт.